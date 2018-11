Epke is een soort Clark Kent

Er was een dokter in de zaal. Hij hing bijna tegen het dak, meters boven de rekstok. Hij deed het met zoveel gemak dat hij had kunnen zwaaien. Naar de toeschouwers, die met open mond naar hem staarden. Naar zijn concurrenten, die alvast waren begonnen met applaudisseren. Naar de zwaartekracht die hij voor joker zette.



Afgelopen zaterdag pakte Epke (achternaam overbodig) zijn derde wereldtitel turnen, onderdeel rekstok. Die derde titel is volstrekt willekeurig. Hij had er ook vier kunnen hebben, of acht. Of zestien, voor mijn part. Hoe hard die arme juryleden ook hun best doen; je kunt geen cijfers plakken op wat hij doet. Er stond ook niemand naast Picasso om hem een 8,3 of een 6,2 te geven na elke vijf penseelstreken.



Topsporters zijn freaks. Ze kunnen dingen die kortsluiting in je hersenpan veroorzaken als je er te lang over nadenkt. Ik kan er niet bij dat een mens (Usain Bolt) 44 kilometer per uur kan lopen. Of twee uur lang (Eliud Kipchoge) 20,8 kilometer per uur. Ik snap ook niet hoe Messi dribbelt – het is net alsof hij vier benen heeft. Of hoe je een honkbal het stadion uitslaat die zo hard op je afkomt dat je ’m eigenlijk niet kunt zien. Maar het minst begrijp ik hoe je aan een rekstok rondjes kunt vliegen. Ik zou al blij zijn als ik er aan kon hangen, heel eventjes maar.