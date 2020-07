Er sterven steeds meer oudere fietsers in het verkeer

Het CBS zette het aantal verkeersdoden uit de afgelopen jaren op een rijtje en zag dat de daling van het aantal slachtoffers het sterkst was bij automobilisten. In 1999 kwamen er 587 bestuurders om, in 2019 nog 237. Het aantal dodelijke aanrijdingen op de fiets schommelt in de afgelopen twintig jaar, maar kwam vorig jaar met 203 slachtoffers zo’n elf procent lager uit dan in 1999.

Het CBS concludeert dat de maatregelen om het verkeer veiliger te maken effect lijken te hebben. Zo werd het beginnersrijbewijs ingevoerd in 2002 en is het sinds 2019 voor alle bestuurders (ook op een fiets) strafbaar om een mobieltje vast te houden tijdens het rijden.

Langer fit en actief

Opvallend is dat het aantal ouderen dat sterft in het verkeer de afgelopen twintig jaar juist niet daalt, maar stijgt met 68 procent. Dat is volgens onderzoeker Maarten Bloem bij het CBS niet heel verrassend omdat Nederland vergrijst en ouderen langer fit en actiever blijven. Maar opvallend blijft dat ook gemeten per miljoen inwoners het aantal dodelijke ongevallen met ouderen stijgt (met 8 procent), terwijl in alle andere leeftijdsgroepen dit aantal daalt.

Volledig scherm Bellen of appen tijdens het fietsen is sinds vorig jaar verboden. © ANP

Een duidelijke verklaring heeft Bloem daar niet voor. Het zou te maken kunnen hebben met de aard van de ongevallen. Bekend is dat de elektrische fiets aan een opmars bezig is onder ouderen, maar het kan ook te maken hebben met rijvaardigheid of de inrichting van de weg. ,,Daar is echt meer onderzoek voor nodig.”

Verontrustend

Quote Hier kunnen we als Nederlan­ders absoluut niet tevreden mee zijn Jaap Kamminga, Fietsersbond De Fietsersbond noemt de cijfers hoe dan ook verontrustend. ,,Hier kunnen we als Nederlanders absoluut niet tevreden mee zijn’’, zegt hoofd beleid Jaap Kamminga van de Fietsersbond.

Volgens Kamminga wordt een deel van de ongelukken veroorzaakt door het rijgedrag van ouderen zelf, maar is ook de infrastructuur op veel plekken nog onveilig. Zo zou de bond graag zien dat de snelheid van het autoverkeer in de bebouwde kom omlaag gaat. Ook staan er op veel fietspaden paaltjes op plekken die niet nodig zijn, en ontbreken veel kantmarkeringen. ,,Mensen rijden daardoor gemakkelijker de berm in, raken uit evenwicht met alle gevolgen van dien.’’