Ex-chauffeur: ik krijg nog 151.000 euro van Trump

Volgens de Amerikaanse website TMZ gaat het om 3300 overuren van 2010 tot 2016. Dat telt op tot 178.000 dollar (ruim 151.000 euro). Hij mag met zijn claim niet langer teruggaan in de tijd wegens de verjaringstermijn. De chauffeur kreeg tijdens zijn dienstverband wel een paar keer een kleine opslag, maar zou in ruil daarvoor de bijdrage in zijn ziektekostenverzekering in 2010 hebben moeten opofferen, blijkt uit het procesdossier in handen van TMZ.

Cintron stelt dat hij iedere dag om zeven uur 's ochtends klaar moest staan voor Trump, zijn familieleden of zakenpartners, totdat hij niet meer nodig was. Hij werkte vaak 55 uur per week, maar kreeg een vast inkomen per jaar van 62.700 dollar in 2003, 68.000 dollar in 2006 en 75.000 dollar in 2010. Door het wegnemen van zijn ziektekostenvergoeding in 2010 ter hoogte van ruim 17.000 dollar ging Cintron er naar eigen zeggen juist op achteruit.