Expertise en vakmanschap schitteren op Het Juweel Sparrendaal

Dankzij het artistieke vakmanschap en de expertise die ieder jaar weer ruim vertegenwoordigd zijn, heeft Het Juweel in de loop der jaren een mooie reputatie mogen opbouwen. In de stijlkamers van het 18de-eeuwse landgoed Sparrendaal, in het hart van Driebergen gelegen, komen de zeer uiteenlopende en authentieke stukken, prachtig tot hun recht. Deze elegante setting biedt de perfecte sfeer om in alle vrijheid het aanbod te verkennen, te bespreken en uiteindelijk -wie weet- een favoriet stuk te kiezen. Voor iedereen valt er iets te ontdekken, van in Italië gemaakte sieraden, klassieke juwelen tot exclusieve Nederlandse horloges en bijzondere vintage uurwerken. “Deze jaarlijkse verkooptentoonstelling is heel toegankelijk. We zien families, stellen, vrienden... soms op pad om een bijzonder moment in hun leven te markeren, maar vooral om in alle rust rond te kijken naar de internationale collecties hedendaagse en vintage sieraden, horloges en juwelen. Bezoekers vinden er veel op één plek. Je kunt alles vergelijken, je vragen stellen en zeker ook passen”, vertelt Edith Rissik initiatiefnemer en organisator van de juwelenbeurs.