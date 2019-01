Fans vallen in slaap bij ‘nachtpartij’ Muguruza-Konta

Toen de laatste bal was geslagen zat er nog slechts een handjevol fans in de Margaret Court Arena in Melbourne, die deze dagen normaliter tot de nok toe gevuld is met ruim 7500 tennisfans. Maar zelfs de verstokte fans verlieten de tennisbaan ruim van tevoren of werden gewekt door stewards dat de partij inmiddels was afgelopen. Muguruza snapte er niks van dat er nog fans zaten te kijken. ,,Ongelooflijk‘’, zei ze. ,,Ik zie nog mensen... Dank jullie wel‘’, zei ze in een eerste reactie.



De partij begon pas diep na middernacht, omdat de partij ervoor bijna vier in beslag had genomen. Alesander Zverev had liefst vijf lange sets nodig om af te rekenen met Jeremy Chardy: 7-6 (6), 6-4, 5-7, 6-7 (8), 6-1.