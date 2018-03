FC Twente staat helemaal alleen

Rechter: niemand staat boven de wet, ook president Trump niet

4:32 In een rechtszaak die is aangespannen door één van de vrouwen die beweert seksueel te zijn lastiggevallen door Donald Trump, heeft de rechter bepaald dat de president niet immuun is voor rechtsvervolging. Die uitspraak vergroot de kans op een rechtszaak tegen de president, ook voor de andere vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag.