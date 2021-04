Feest! Vier de 75ste verjaardag van het AD mee op 29 april

75 jaar nieuwsgeschiedenis

Aan tafel bij Beau zitten hoofdredacteur Hans Nijenhuis en de columnisten Angela de Jong, Özcan Akyol en Heleen van Royen. Ook Willem van Hanegem, columnist en levende legende, schuift aan. Net als sportjournalist Sjoerd Mossou, misdaadverslaggever Yelle Tieleman en regioverslaggever Josselin Gordijn. Coronachroniqueur schrijver Frank Poorthuis is er ook, maar dan via een verbinding vanuit huis. Want ja, hij zit in de risicogroep. Samen met Beau blikken we terug op 75 jaar nieuwsgeschiedenis. Hoe is de journalistiek veranderd? Hoe werkt sportjournalistiek? Wat is zo speciaal aan regionale verslaggeving? En bij welke lokale editie is Angela eigenlijk ooit begonnen?