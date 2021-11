Feyenoord ‘heroverweegt’ nieuw stadion, project ligt stil tot zomer 2022

Het stadiondossier sleept al jaren. De diverse leiders die Feyenoord in de afgelopen tien jaar had, waren er stuk voor stuk van overtuigd dat een nieuw stadion nodig is om Feyenoord terug te brengen naar de vaderlandse top en de Europese subtop. Maar diverse plannen sneuvelden. Soms waren de ambities te hoog, op andere momenten was de samenwerking met de politiek slecht.



Voor het plan waar het nu om draaide, was wél politieke steun. Mede omdat het onderdeel zou gaan uitmaken van een veel bredere gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid: Feyenoord City. De gemeente zag een nieuw stadion als aanjager van die enorme gebiedsontwikkeling en was mede daarom bereid om 40 miljoen euro te investeren in het stadion. Ook in de gemeenteraad was daar een meerderheid voor.