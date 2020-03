Feyenoord kampioen? Waarschijnlijk niet, maar AZ maakt een hele goede kans

Er zijn steeds meer mensen die mij vragen of Feyenoord nog landskampioen kan worden. Ik moet zeggen: zo goed als de eerste helft tegen Willem II had ik ze dit seizoen nog niet gezien. Dat zag er echt goed uit. We kunnen dus stellen dat ze bij Feyenoord beter gaan spelen. Wie Ajax aan het werk ziet, kan dat onmogelijk zeggen. Ik vond het zaterdagavond tegen Heerenveen nog steeds helemaal niets, eerlijk gezegd. Ja, na rust een korte opleving met drie doelpunten. Maar Heerenveen had er voor de rust zeker twee moeten maken. Er was na afloop veel commentaar op Dušan Tadić omdat hij nogal nadrukkelijk dingen stond uit te leggen aan zijn jonge medespelers.