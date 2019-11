Feyenoord moet juist zijn voordeel doen met kritische geluiden

Het heeft niets te maken met het feit dat ik Henk Fraser al jaren ken en dat ik hem graag mag, maar voor mij was hij de man van afgelopen week. Waar al die mensen zo gretig over elkaar duikelden om ook iets over racisme in de voetballerij te roepen, bleef hij ondanks alle aanvragen uit beeld. Pas op vrijdag vertelde hij dat hij wel eens wil zien hoe de zaak er over zes weken voor staat. Want in Nederland zijn we zo goed in het snel aanschuiven bij praatprogramma’s om iets te roepen. Maar nu graag actie in plaats van woorden.