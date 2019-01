Frans Derks heeft gelijk: de VAR is bedoeld om menselijk tekort uit te bannen

video Ontevreden Fransen voor de tiende keer de straat op

14:45 Ondanks het 'grote nationale debat’ dat de Franse president Macron heeft aangekondigd om de onvrede in het land te kanaliseren, zijn vandaag in heel Frankrijk weer gele hesjes de straat opgegaan. Het is de tiende zaterdag die de in oktober spontaan op sociale media ontstane protestbeweging tot nationale protestdag hebben uitgeroepen.