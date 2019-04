Freek, Thierry en Prem als remedie tegen Van Bommel

Als ik de scheidsrechtersbaas van de KNVB was, dan zou ik Freek de Jonge inhuren, en daarna Jochem Myjer, Thierry Baudet, Sylvana Simons, John Troost, Prem Radhakishun en Emile Ratelband.



In die volgorde.



Ik zou ze een headset geven en een mooi zwart trainingspak met ‘Arag’ erop. Vervolgens zou ik ze om de beurt naar een wedstrijd van PSV sturen, en ze daar pontificaal tussen de dug-outs zetten als ‘vierde official’.



Daarna krijgen ze allemaal maar één simpele opdracht: oeverloos terugpraten tegen Mark van Bommel.



Niet zomaar een beetje slap ouwehoeren dus, of gezellig keuvelen, nee, echt: compleet suf lullen. Van Bommel vol-le-dig onder de tafel kletsen. De bedoeling is dat de PSV-trainer in anderhalf uur (plus blessuretijd) totaal krankzinnig wordt gekakeld.