Frenkie de Jong, de voetballer van plezier

Als Frenkie de Jong het veld oversteekt, met de bal aan zijn voet, dan doet hij dat op zijn slippers, een zonnebrilletje in het haar, en met twee handen losjes in de broekzakken van zijn joggingbroek.



Het is een beetje alsof een jonge cabaretier grijnzend, rechtstreeks vanaf de camping, de Tweede Kamer binnen sjokt. Alles om hem heen is stoffig, moeilijk, angstig, belegen, lijzig en quasi-correct.



Maar dan maakt Frenkie een paar nonchalante grapjes, en prompt ontdooit alles. De zaal komt tot leven. De wereld ontspant. Een blonde jongen uit Arkel dribbelt olijk tussen alle verkramping door.



(Oh ja, en tussen neus en lippen kraakt hij ook nog even het taaiste dossier van allemaal, met een oplossing die niemand nog had bedacht.)



Het is erg gemakkelijk om lyrisch te doen over Frenkie de Jong. Negen maanden geleden riep ik op deze plek daarom nog op tot een Frenkie-bestand, tot een beetje kalmte, want De Jong had nog niet eens een vaste basisplaats bij Ajax.



De euforie klotste al zo hysterisch over de plinten, dat het me verstandig leek niet wéér te vervallen in de aloude Amsterdamse Ziekte. Van Youssouf Hersi tot Viktor Fischer, van Lukas Andersen tot Riechedly Bazoer: allemaal waren het zogenaamd wereldwonderen.



Allemaal was het ‘potentiële wereldtop’. Allemaal waren ze zo ongelooflijk goed, het was werkelijk nooit vertoond.



Ik moet toegeven: bij Frenkie de Jong ligt dat anders. Niet eens zozeer bezien vanuit zijn voetbaltalent, want dat was negen maanden geleden ook al evident natuurlijk, een blinde kon zien dat hij fantastisch kan voetballen.



Bovendien is het nog steeds best verstandig enig voorbehoud in te bouwen. Frenkie is al 21 jaar. Een leeftijd waarop de generatie Sneijder/Robben/Van Persie al lang en breed in de Europese top speelde, met een rugzak vol A-interlands, in een tijd met veel zwaardere concurrentie.