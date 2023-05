Geef 11 mei feedback op de app van het AD en ontvang een bol.com-bon van 40 euro

Voor dit onderzoek zijn we speciaal op zoek naar app gebruikers die regioartikelen in de app lezen, podcasts in de app luisteren en/of spelletjes in de app spelen.



De tests zullen plaatsvinden in een speeddate format, wat betekent dat je elke 10 min aan een andere AD-collega wordt gekoppeld om telkens een bepaald deel van de app te testen. In totaal zal het onderzoek 60 minuten duren en in ruil voor je deelname ontvang je een bol.com bon ter waarde van €40,- én een rondleiding over de redactie!



Hier kun je je aanmelden.