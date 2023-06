Geef donderdag 29 juni feedback op onze app en ontvang een bol.com-bon van 40 euro

Op donderdag 29 juni houden we op ons kantoor in Rotterdam een aantal testsessies waarbij we gebruikers van onze app uitnodigen om hun mening te delen en eventueel prototypes uit te proberen. Op deze manier hopen wij onze producten goed af te stemmen op behoeftes van onze lezers. Voor dit onderzoek zijn we speciaal op zoek naar app gebruikers die podcasts in de app luisteren en/of spelletjes in de app spelen. Geef je hier op.