Geel aan Luuk de Jong was schandalig van Makkelie

Ook ik had niet verwacht dat PSV zo gemakkelijk van Ajax zou winnen. Zonder Matthijs de Ligt is Ajax echt minder, dat is wel duidelijk. Wat ik van de verdediger Daley Blind vond, heb ik hier onlangs al gezegd. Daar vielen mensen over, want die vonden dat hij wel lekker kan verdedigen. Ik denk van niet en PSV ook niet, had ik het idee.



In de voetballerij wordt weleens gezegd dat strijd en karakter overschatte begrippen zijn. Een gemakkelijk excuus voor trainers als het weer eens niet liep. Dan werkten hun spelers gewoon niet hard genoeg. Maar kijk nou eens nuchter naar PSV en Ajax gisteren in Eindhoven. Ik zag een PSV dat echt alles op alles zette om te winnen. Dat de duels opzocht en bij balverovering precies wist waar het kon toeslaan. Bij Ajax zag ik gelatenheid. Die Dusan Tadic die de hele wedstrijd naast de scheidsrechter staat om te vertellen wat hij er allemaal van vindt. Je ziet het vaker bij spelers die een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen van hun trainer. Die slaan dan door en gaan zich werkelijk overal mee bemoeien. Tadic heb ik niet zien voetballen in Eindhoven, wel heerlijk zien babbelen.