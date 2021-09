Geen bom in trein bij Apeldoorn, verkeer weer opgestart

Koeman en de twijfels bij Barcelona: ruis op de lijn, roep om ontslag en naam Jordi Cruijff zingt rond

18:17 Een week geleden werd er gesproken over een contractverlenging van Ronald Koeman, na de nederlaag tegen Bayern München gaat het over zijn mogelijke ontslag bij Barcelona. De trainer kent het fragiele evenwicht. ,,Ik ben rustig. Mijn taak is om te winnen.”