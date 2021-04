Geen keeper kon zo treffend eenzaam zijn als Menzo

In de sportzaak van Jan Bols in Hoogeveen kreeg ik ooit mijn eerste Stanley Menzo-shirt. Ik was een jaar of 11. Mijn oma, groot voetbalfan, legde de helft bij.



Het was een Umbro-keepersshirt, diep donkerblauw met gele en witte accenten. Niet Stanley’s meest flamboyante shirt ooit (dat was knalroze), clubembleem en sponsorlogo ontbraken, maar toch was het onmiskenbaar Menzo.



Ik was oneindig trots. Eind jaren 80 en begin jaren 90 was er geen keeper die me zo mateloos fascineerde als deze. Die prachtkop met die zachte, sprekende ogen. Dat vrolijke spleetje tussen de tanden. Zijn stijl, zijn snelheid, zijn lenigheid, zijn lef, zijn outfits, zijn twijfels.