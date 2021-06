Gemist? Bestelbus geëxplodeerd in Scheveningen en geen nieuwe ic-opnames coronapatiënten

Een explosie in een bestelbus in Den Haag heeft vanmorgen een ravage veroorzaakt, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. En geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op de intensive care. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van dinsdag 29 juni.

Frank de Boer na mislukt EK per direct weg bij Oranje

De KNVB moet na het mislukte EK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Frank de Boer vertrekt als verwacht na nog geen jaar bij Oranje. Hij werd op 23 september vorig jaar aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. De Boer had een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar die verbintenis is nu - anderhalf jaar vóór de mondiale titelstrijd - al verscheurd. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Frank de Boer vertrekt als bondscoach. © EPA

Veranderingen per 1 juli: hoger minimumloon, betalen voor sparen en minder goedkope wijn

Vanaf 1 juli treden er vaak de nodige veranderingen in werking, en dat is ook in 2021 het geval. Zo moeten spaarders boven een bepaald bedrag betalen voor het stallen van hun geld en wordt het kopen van goedkope hebbedingetjes van buiten de Europese Unie duurder. Daarnaast komt er minder korting op alcohol en stijgt het minimumloon. Lees hier de belangrijkste wijzigingen op een rij die impact hebben op je portemonnee.

Coronacijfers: voor het eerst in bijna een jaar géén nieuwe ic-opname, besmettingen dalen verder

Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar. Ook de wekelijkse RIVM-update toont veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het hele artikel lees je hier.

Tekst gaat verder onder grafiek.

Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin voor alle 12- tot 18-jarigen die dat willen

Alle kinderen van 12 tot en met 17 jaar die dat willen zouden een coronavaccin van BioNTech/Pfizer moeten krijgen. Vaccinatie van deze groep tieners kan helpen de corona-epidemie af te remmen, schrijft de Gezondheidsraad ‘na een uitgebreide ethische en juridische afweging’. De verwachting is dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het advies snel overneemt. Het hele artikel lees je hier.

Bestelbus explodeert in Scheveningen: twee gewonden en schade aan twintig huizen

Een explosie in een bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag heeft vanmorgen een ravage veroorzaakt. Het dak en de zijkant van de bestelbus zijn deels door de knal weggeblazen. Twee mensen zijn bij de explosie gewond geraakt, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Ruim twintig huizen hebben schade opgelopen. Voor bewoners van de huizen die ontruimd zijn, is tijdelijke opvang geregeld in een strandtent in de buurt. Het hele artikel lees je hier.

Studenten financieel afhankelijker van ouders

Studenten zijn de afgelopen vier jaar afhankelijker van hun ouders geworden en minder financieel zelfstandig, mede door het leenstelsel. In 2015 werd voor studenten het leenstelsel geïntroduceerd in plaats van een studiebeurs. De financiële rol van ouders in het leven van studenten is sindsdien duidelijk toegenomen, blijkt uit nieuw onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. Ook maken studerende jongeren zich meer zorgen over de gevolgen van hun studieschuld voor hun toekomst. Het hele artikel lees je hier.

Kroongetuige Nabil B. op geheime iPhone: ‘Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent’

Kroongetuige Nabil B. wilde financieel het maximale halen uit zijn stap om kroongetuige te worden. Ook lijkt hij te weten dat een eerdere kroongetuige een miljoenenbedrag kreeg van het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit appjes die hij verstuurde vanaf de iPhone die hij de gevangenis had laten binnensmokkelen. De berichten zijn zeer explosief: kroongetuigen mogen geen financiële vergoeding krijgen voor hun medewerking. Het hele artikel lees je hier.

