Gemist? Bouterse opnieuw veroordeeld tot twintig jaar cel en Rutte kan nog niks zeggen over formatie

Bouterse opnieuw veroordeeld tot twintig jaar cel voor decembermoorden

De Surinaamse krijgsraad heeft oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. De rechters handhaven de gevangenisstraf die Bouterse in 2019 kreeg opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. De veroordeling hoeft nog niet definitief te zijn. De advocaat van Bouterse krijgt veertien dagen de tijd om in beroep te gaan en heeft al gezegd dat ook te zullen doen. Het hele artikel lees je hier.

Rutte kan nog niks zeggen over formatie

VVD-leider Mark Rutte zegt na een urenlang gesprek bij informateur Mariëtte Hamer nog altijd niet of hij met PvdA en GroenLinks wil onderhandelen over een nieuw kabinet. Hamer ontving vanmiddag Rutte, Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en hun secondanten. De partijleiders overlegden urenlang over de formatie. Na afloop hielden ze hun kaken stijf op elkaar over de inhoud van het gesprek. Informateur Mariëtte Hamer wil het deze week toch écht weten: zijn VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra bereid met PvdA en GroenLinks te onderhandelen over een nieuw kabinet? Het hele artikel lees je hier.

Twee wolven uitgebroken in DierenPark Amersfoort: ‘Opeens liep hij bij ons op het pad’

In DierenPark Amersfoort zijn vanmiddag twee wolven ontsnapt. Bezoekers zijn in veiligheid gebracht in binnenlocaties in het park. Ook de dieren zitten inmiddels weer veilig in hun verblijf. Dierentuinbezoeker Jacquelina kan nog nauwelijks geloven wat zojuist is gebeurd. Zij stond samen met haar vriend bij het verblijf van de wolven, toen er eentje ontsnapte. ,,Opeens liep hij bij ons op het pad. Mijn vriend pakte direct mijn zoontje en samen zijn we weggerend.” Hoe de dieren hebben kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk. Hoofddierenverzorger Willem Verdonck laat weten dat de situatie nooit écht levensbedreigend was: Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat de ontsnapte dieren banger voor de bezoekers waren, dan andersom.” Het hele artikel lees je hier.

Diplomatiek offensief: Kaag plant reizen naar Pakistan, Turkije en Qatar

Het kabinet start een diplomatiek offensief om achtergebleven Nederlanders en Afghaanse helpers uit Afghanistan te halen. Samen met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk wordt de druk opgevoerd op ‘meerdere landen in de regio’, bijvoorbeeld om mensen toe te laten die erin slagen over land Afghanistan uit te komen. Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reist deze week naar meerdere landen in de regio. Volgens ingewijden doet Kaag in elk geval buurland Pakistan, Turkije en Qatar aan. Het hele artikel lees je hier.

Kabinet trekt miljarden uit voor klimaat, ook extra geld naar aanpak georganiseerde misdaad

Het demissionaire kabinet trekt op Prinsjesdag 6 tot 7 miljard euro uit voor extra klimaatmaatregelen. Dat geld gaat vooral naar subsidies, bijvoorbeeld om elektrisch rijden te stimuleren en huizen te isoleren, zo melden Haagse ingewijden. Gezien de klimaatcrisis én een rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak trekt het kabinet fors geld uit voor CO2-besparende maatregelen. Er zou geen besluit zijn genomen over het vervroegd sluiten van een kolencentrale. Ook hakt dit kabinet geen knopen door over extra stikstofmaatregelen. Het hele artikel lees je hier.

Kritiek op Formule 1: Hamilton spreekt van een farce, Vettel vindt uitgedeelde punten vreemde uitkomst

,,We hadden geen punten moeten krijgen”, aldus viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel over de uitkomst van de verregende Grand Prix van België. Max Verstappen werd gisteravond na lang oponthoud en een historisch korte race uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar en kreeg daarvoor 12,5 punten in plaats van 25. Zelf eindigde Vettel als vijfde en daarmee viel hij ook nog in de punten. De regels schrijven voor dat er vanaf twee verreden ronden minimaal halve punten uitgedeeld kunnen worden. Het hele artikel lees je hier.