Gemist? Coronabewijs straks mogelijk ook in theater en café en enorme mensenmassa bij circuit Zandvoort

Wie naar een café of een theater wil, moet mogelijk vanaf eind van de maand bij de ingang laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. En veel onbegrip over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 3 september.

Minister van Ark stapt op

Minister voor Medische Zorg (VVD) Tamara van Ark vertrekt uit het kabinet. Ze kampte al langer met gezondheidsproblemen, in de zomer legde ze haar werk daarom neer. Nu stapt ze definitief op. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Demissionair minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis nemen haar taken over. Het hele artikel lees je hier, of bekijk hieronder de toelichting van politiek verslaggever Niels Klaassen in de Live Nieuws Update.

Mogelijk coronatoegangsbewijs in horeca en musea

Wie naar een café of een museum wil, moet mogelijk vanaf het eind van de maand bij de ingang laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag. Het kabinet zal 14 september een besluit nemen over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Het hele artikel lees je hier.

Moordenaar Bekir E. getuige in zaak Nicky Verstappen

Bekir E. wordt in oktober tijdens een zitting in de zaak Nicky Verstappen in het openbaar verhoord. De man die vastzit vanwege het vermoorden van de 16-jarige scholiere Humeyra legde een ‘zeer belastende verklaring’ tegen Jos Brech af. Alleen neemt de gewetenloze Bekir het bepaald niet nauw met zowel de wet als de waarheid. Brech zou Nicky hebben opgetild en meegenomen, zo verklaarde E. De aanklagers in het hoger beroep tegen Jos Brech nemen dit heel serieus. Het hele artikel lees je hier.

Enorme mensenmassa Zandvoort

Op sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Er worden filmpjes en foto’s gedeeld waarop duizenden mensen op elkaar staan of in grote groepen richting het circuit lopen. Vanuit de entertainmentsector klinken verschillende verbijsterde reacties, maar er is ook opluchting. ,,De festivalbranche gunt de F1 dit van harte”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, tegen deze site. De gemeente Zandvoort meldt dat het ‘op piekmomenten even heel druk’ was, maar dat het later ‘veel en veel rustiger’ werd. Het hele artikel lees je hier.

Mogelijk vierde persoon betrokken bij dood Carlo

Er is mogelijk een vierde persoon betrokken bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 18-jarige Lukas O. uit Hilversum van het medeplegen van doodslag op het 27-jarige slachtoffer. Eerder werden Sanil B., Hein B. en Mees T. voor de fatale mishandeling aangehouden. Het hele artikel lees je hier.

Onvrede rond uitzichtloze formatie neemt toe in provincies: ‘Gaat zo niet veel langer’

Regionale bestuurders zijn gefrustreerd over de uitzichtloze kabinetsformatie. Vooral bij de stikstofcrisis, de woningnood en het klimaatbeleid begint de besluiteloosheid te knellen. ,,We kunnen niet langer pappen en nathouden.’’ Het hele artikel lees je hier.

Verkeersdrama in Spanje komt hard aan in Tilburg

In Tilburg-Noord is met ontsteltenis gereageerd op het verkeersdrama in het Spaanse Baskenland, waarbij drie jongens uit dezelfde wijk om het leven zijn gekomen. Het gaat om de Marokkaanse neven Bilal en Ilias en hun Somalische vriend Abi, bevestigt een goede bekende tegen deze site. De jongens werden slechts 19 en 20 jaar oud. Het ongeluk gebeurde gisterochtend op de snelweg ter hoogte van de gemeente Soraluze, in het noorden van Spanje. De drie bevriende jongeren zouden iets na 10.00 uur in botsing zijn gekomen met een vrachtwagen op de snelweg AP1. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Na twee dagen met ruim 2800 nieuwe coronagevallen zijn er vandaag iets minder positieve tests bijgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 2576 positieve testuitslagen geregistreerd.

