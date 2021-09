Gemist? Dakloze studenten bezetten universiteit in Groningen en Nederlandse staat moet Tata Steel kopen

Ahoy staat boegbeeld coronapro­test Tisjeboy Jay toe: 'We bieden podium aan iedereen’

18:51 Hij is een van de boegbeelden van het coronaprotest, heeft een enorme achterban én staat morgen met zijn show Het tijdelijke abnormaal in de Rotterdamse evenementenhal Ahoy: voormalig Temptation Island-verleider en komiek Tisjeboy Jay. Hij benadrukt dat testen voor toegang niet nodig is. Hoe gaat Ahoy dan alles in goede banen leiden? ,,Wij bieden een podium aan iedereen en hebben onze zaal ingericht op de maatregelen”, verduidelijkt Ahoy-manager Arnaud Hordijk.