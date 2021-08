Gemist? De Jonge wil staantribunes dicht en explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Demissionair minister Hugo de Jonge vindt het in sommige vakken van voetbalstadions nog te druk en wil daarom dat de staantribunes dichtgaan. En bij de Poolse supermarkt Kubus XL in Lelystad is er een gat in de deur geblazen. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van maandag 23 augustus.

Prijzen bestaande koopwoningen stijgen naar hoogste punt in twintig jaar tijd

De huizenprijzen zijn in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen door de sterke vraag en het beperkte aanbod. Bestaande koopwoningen waren 16,3 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen nog een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met dat dal lagen de prijzen in juli van dit jaar ruim 74 procent hoger. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Supporters van Feyenoord op de foto met Hugo de Jonge tijdens de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles in Feyenoord Stadion de Kuip. © ANP

De Jonge over drukte voetbalstadions: ‘Staantribunes dicht, hossen op een kluitje moet klaar zijn’

Het ging iets beter met de naleving van de coronaregels in voetbalstadions maar nog altijd is het in sommige vakken te druk. Daarom moeten staantribunes dicht, ook moeten seizoenkaarthouders beter verspreid worden. Burgemeesters gaan morgen in overleg met de profclubs in hun regio. ,,Dat hossen op een kluitje moet afgelopen zijn”, aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het hele artikel lees je hier.

Eerste honderd evacués uit Afghanistan aangekomen bij opvanglocatie

De eerste Afghaanse evacués zijn vanochtend gearriveerd bij een noodopvanglocatie in Huis ter Heide (gemeente Zeist). Vlak na 10.00 uur kwamen er twee bussen aan met 118 Afghaanse vluchtelingen. Het gaat om vrouwen en kinderen. Volgens Judith van der Laar, locatiemanager, hebben de meeste mensen huis en haard verlaten zonder spullen mee te nemen. ,,De mensen zijn vermoeid en dankbaar. De tweede vlucht komt vermoedelijk vannacht aan. De vluchtelingen kunnen hier een paar weken blijven. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.” Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Politiemensen doen onderzoek bij een Poolse supermarkt waar een explosie is geweest. Door de explosie is ‘de voordeur van het pand eruit geknald’, aldus een politiewoordvoerster. © ANP

Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad, politie gaat uit van meerdere daders

Bij de Poolse supermarkt Kubus XL in Lelystad is vannacht een harde knal gehoord. Politie en brandweer doen ter plaatse onderzoek naar het incident, waarbij in ieder geval een gat in de deur is geblazen. Omwonenden van de supermarkt aan de Snijdershof werden vannacht opgeschrikt door de knal en belden de hulpdiensten. Die troffen bij de winkel een gat in de deur aan. Ook woedde er een kleine brand die door de brandweer is geblust. Het hele artikel lees je hier.

Er zijn in het afgelopen etmaal 2425 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de vierde keer in vijf dagen dat dit aantal net onder de 2500 ligt. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.157 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ongeveer 5 procent meer dan in de week ervoor. Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Het gaat om twee mensen uit Ede en om inwoners van Maastricht en Renkum. Op de intensive cares liggen momenteel 224 coronapatiënten, een stijging van 5 ten opzichte van een etmaal geleden.

