Gemist? Efteling verwijdert Monsieur Cannibale en Kamer wil Amber Alert behouden

Kamer wil Amber Alert behouden

Het waarschuwingssysteem Amber Alert blijft de komende maanden nog in werking. Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, zouden vanaf 22 juli verspreid worden via Burgernet, een systeem van de politie. Onder druk van de Tweede Kamer stelt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus de overgang uit. Het bedrijf krijgt tot 1 oktober de tijd om een constructie te bedenken waarin ‘de voordelen van Amber Alert zo veel als mogelijk behouden blijven’. Het hele artikel lees je hier.

Wijnaldum vraagt om hulp UEFA bij racisme: ‘Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop’

Georginio Wijnaldum zegt heel goed na te hebben gedacht over een situatie die zich zondag in Boedapest mogelijk kan voordoen tijdens de achtste finale van het EK. Als Oranje zich langs de Tsjechen een weg naar de kwartfinale probeert te knokken, kan in Hongarije het publiek een negatieve rol spelen. Eerder werd bijvoorbeeld Kylian Mbappé racistisch bejegend door de supporters in de Puskas Arena. Wijnaldum vraagt nu vooral ook de steun van de UEFA. De speler hoopt dat de organisatie de leiding zal nemen, mocht het in Boedapest uit de hand lopen. Het hele artikel lees je hier.

Hoe werkt de CoronaCheck-app die je straks nodig hebt om door Europa te reizen?

Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de CoronaCheck-app te downloaden, die moet voor miljoenen gevaccineerde óf geteste Nederlanders het toegangsbewijs worden voor een buitenlandse vakantie. Voorheen konden gebruikers van de app zich al laten testen voor een evenement en dan (na een negatieve test) een QR-code ophalen in de app. In de nieuwe versie kan wie gevaccineerd is straks ook zo’n QR-code ophalen. Daarmee kun je ook aan de grens en op vakantie aantonen dat je gevaccineerd bent. Hoe dat werkt lees je hier.

Efteling verwijdert controversiële attractie: Monsieur Cannibale maakt plaats voor Sindbad de Zeeman

Monsieur Cannibale maakt na 33 jaar plaats voor Sindbad de Zeeman. De Efteling ruilt de draaiende kookpotten in voor bootjes in een zeestorm. De donkere kannibaal met dikke lippen, oorringen, grote voortanden en een lepel door z’n neus werd (vooral ook in het buitenland) gezien als ‘racistische stereotypering’. Het hele artikel lees je hier.

Nederland is niet langer rood op Europese coronarisicokaart

Nederland is niet langer rood op de Europese coronarisicokaart. Ons land kleurt nu geel op de kaart en het noorden van het land zelfs groen, daar zijn gezien de besmettingscijfers van de laatste twee weken geen noemenswaardige besmettingsrisico’s meer, stelt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDE), het Europese RIVM. Het hele artikel lees je hier.

Nederland definitief weg uit Afghanistan; vlaggen krijgen plek in het museum

De laatste Nederlandse militairen keren deze week terug uit Afghanistan. Na twintig jaar is daarmee officieel een eind gekomen aan de Nederlandse operatie in het land. In die periode zijn bijna 30.000 militairen erop uit gestuurd, een enkeling zelfs elf keer. Sommige militairen stegen in Afghanistan boven zichzelf uit, verrichten heldendaden en kregen daarvoor de allerhoogste dapperheidsonderscheiding, iets wat sinds de Korea-oorlog in de jaren 50 niet meer was voorgekomen. Maar er zijn er ook die elke dag nog pijnlijk worden herinnerd aan hun inzet omdat ze bijvoorbeeld gewond raakten of geestelijk een klap kregen door heftige gebeurtenissen die ze meemaakten. Het hele artikel lees je hier.

