Gemist? Europa maakt klimaatsprong en OM eist levenslang voor moord op Wiersum

Kamer terug voor spoeddebat over corona: dreigen extra maatregelen?

De ‘summer of love’ duurde krap twee weken en leidde tot een explosie aan besmettingen. Vandaag treft het kabinet daarom een uiterst kritische Tweede Kamer tegenover zich. Diverse fracties willen weten waarom niet het complete OMT-advies wordt opgevolgd, met minder thuisbezoek en een dringend thuiswerkadvies. Ook pleiten partijen voor een herinvoering van de mondkapjesplicht. Volg het debat in ons liveblog.



Veel zwaargewonden in verkeerde ziekenhuis afgeleverd

Een op de drie mensen die bij een ongeluk zwaargewond raakt, komt niet in het juiste ziekenhuis terecht. Dit blijkt uit onderzoek van deze site naar de behandellocatie van mensen met meervoudige verwondingen. De situatie van vrouwen op hoge leeftijd wordt het vaakst verkeerd ingeschat. Dat de selectie van ernstig gewonde patiënten vaak niet goed verloopt, noemt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers ‘zeer ernstig’. Mede hierdoor voldoen slechts vier van de elf traumacentra aan de norm van 240 traumapatiënten die zij per jaar horen te behandelen om daar goed geoefend in te zijn. Het hele artikel lees je hier.



Europa maakt klimaatsprong: reuzepakket om burgers en bedrijven duurzamer te maken

De Europese Commissie onthulde onder de noemer Fit for 55 in 2030 vandaag een enorm pakket aan klimaatvoorstellen. Het Europese streven is om in 2030 de CO2-uitstoot met minstens 55 procent terug te brengen en in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ te zijn. De vervuiler betaalt, is de strekking van het pakket. Wie verduurzaamt deelt mee in een groene toekomst. Zo zou de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in 2035 verleden tijd moeten zijn en moeten ook de lucht- en scheepvaart meer betalen voor hun uitstoot. Het hele artikel lees je hier.



Brandweer waarschuwt voor acuut overstromingsgevaar Limburgs dorp, ook snelweg dicht

De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een waarschuwing afgegeven voor acuut overstromingsgevaar in Hoensbroek, een dorp in de gemeente Heerlen. Inwoners wordt gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. Woningen in het Limburgse dorp dreigen namelijk onder water te lopen doordat een waterbuffer overvol is en gaat overlopen. De extreme regenval leverde gisteravond al bizarre beelden op. Het hele artikel lees je hier.



OM eist levenslang voor moord op advocaat Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen de twee verdachten in de beladen zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat is de hoogst mogelijke straf. De raadsman werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. De verdachten Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) ontkennen iets met de schokkende moord te maken te hebben. Ze hebben beiden een strafblad vol serieus geweld. Het hele artikel lees je hier.



Kritiek op extra steun na afgelaste festivals: ‘Een doekje voor het bloeden’

Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. Dat gebeurt omdat de coronamaatregelen afgelopen weekend onverwacht weer aangescherpt werden. Festivalorganisator ID&T is blij met de extra steun, maar ‘het voelt als een doekje voor het bloeden’, zo laat de organisatie weten. Op 13 augustus wordt duidelijk of evenementen alweer mogelijk gemaakt worden. Het hele artikel lees je hier.



Onderzoeksraad voor Veiligheid: eisen brandveiligheid meubilair in Nederland onvoldoende

Nederland blijft flink achter bij andere Europese landen als het gaat om de brandveiligheid van meubilair. In diverse landen worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubels, in Nederland geen enkele. En dat terwijl de meeste meubels gevuld zijn met zeer brandgevaarlijk kunststofschuim. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in een vandaag gepubliceerd rapport naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. De veiligheid van woongebouwen dient verbeterd te worden, aldus de OVV. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen etmaal weer door het dak geschoten. Het RIVM registreerde 10.492 nieuwe gevallen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 58.766 nieuwe besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 8395 nieuwe gevallen per dag. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten bereikt vandaag het hoogste niveau sinds 26 juni. De afgelopen 24 uur zijn er 21 mensen met Covid-19 opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 212 mensen met coronaklachten.

