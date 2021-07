Gemist? Explosieve stijging besmettingen en landelijke staking kinderopvang

Het RIVM registreerde het afgelopen etmaal bijna 5475 nieuwe positieve tests, een explosieve stijging in vergelijking met vorige week. En vandaag werd bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land gestaakt. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van donderdag 8 juli.

Grootste stijging huizenprijzen ooit

Huizenkopers hebben het afgelopen kwartaal nog dieper in de buidel getast dan ze al deden. Met een gemiddelde verkoopprijs van 410.000 euro bereikt de oververhitte woningmarkt een kookpunt. In een jaar tijd werden de verkochte huizen gemiddeld 20 procent duurder, een record sinds 1995, toen makelaarsvereniging NVM de gegevens op deze manier begon te verzamelen. Ruim driekwart van de huizen wordt boven de vraagprijs verkocht. Het hele artikel lees je hier.

Explosieve stijging besmettingen, Nederland kleurt weer oranje

Het afgelopen etmaal registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 5475 nieuwe positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei en tien keer zoveel als anderhalve week geleden. Op de kaart van de Europese gezondheidsdienst European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) staan grote delen van Nederland nu op oranje. Het hele artikel lees je hier.



Japan laat in Tokio helemaal geen toeschouwers toe bij Olympische Spelen

De Olympische Spelen worden in Tokio voor lege tribunes afgewerkt. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in de hoofdstad. De Japanse regering besloot donderdag om wederom de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. De noodtoestand geldt tot 22 augustus. Het hele artikel lees je hier.



KNVB in Portugal in gesprek met Louis van Gaal

De KNVB heeft Louis van Gaal op nummer 1 gezet in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Na het mislukte EK is er behoefte aan een ervaren baas die Oranje naar het WK van 2022 in Qatar leidt. Tussen 1 en 7 september speelt Oranje drie interlands die allesbepalend kunnen worden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. KNVB-directeuren Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde zijn inmiddels in Portugal in gesprek met Van Gaal. Het hele artikel lees je hier.



Eerste landelijke staking in kinderopvang in twintig jaar

Vandaag werd bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land gestaakt. FNV-leden legden een hele dag het werk neer, omdat deze vakbond en de werkgevers geen akkoord kunnen bereiken over de aanpak van de werkdruk. De bond wil dat werkgevers de groepsgrootte gaan aanpassen, maar die zeggen dat alleen het ministerie van Sociale Zaken en toezichthouder GGD kunnen kiezen voor een kleinere maximale groepsgrootte. Het hele artikel lees je hier.



Beveiliging in Nederland opgeschroefd na aanslag op Peter R. de Vries

Vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam is de beveiliging in Nederland opgeschroefd. Het kabinet heeft gisteren gesproken met vertegenwoordigers uit de journalistiek, de advocatuur en de rechtspraak. Volgens Grapperhaus was de ‘veiligheid en weerbaarheid van betrokkenen’ een voornaam onderwerp. De verscherpte maatregelen zijn genomen in afwachting van het onderzoek naar de schietpartij. De Vries ligt in het ziekenhuis, zijn situatie is levensbedreigend. Het hele artikel lees je hier.



