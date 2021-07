Gemist? Grote bosbranden Sardinië en Zuid-Frankrijk en nieuwe regels voor vakantiegangers

Een euromunt met Tesla achterop? Serven boos op Kroatische ‘toe-eigening’

25 juli Was Nikola Tesla een Serviër of een Kroaat? Die discussie is opnieuw opgelaaid, nu Kroatië van plan is de beeltenis van de in 1856 geboren uitvinder en ontdekker van de wisselstroom op zijn toekomstige euromunten te zetten. In 2023 hoopt het land de kuna in te ruilen voor de euro. In een competitie over de vraag wie of wat er achterop moet, won Tesla glansrijk.