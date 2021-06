Gemist? Hoekstra wil Omtzigt graag terug bij CDA en Eriksen is zeer dankbaar voor steun

Hoekstra wil dolgraag dat Omtzigt terugkomt bij het CDA

CDA-leider Wopke Hoekstra is niet bang dat zijn partij in tweeën zal splitsen nu het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt voor zichzelf begint. Volgens hem blijft Omtzigt welkom bij de partij. ,,De deur staat altijd open.’’ Een deel van de leden eist dat er op korte termijn een congres wordt gehouden waar de partijtop ter verantwoording wordt geroepen. Hoekstra noemt het ‘een goed idee om met de leden in gesprek te gaan na zoiets’.

,,De hele partij had graag met elkaar door gewild. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: laten we de eenheid bewaren en doorgaan met de agenda. Die gaat over gemeenschapszin, over de relatie tussen burger en overheid en over hoe we het land fatsoenlijk overdragen aan een volgende generatie.’’



Jürgen Conings had alles om weken te overleven in de natuur

Alles wijst erop dat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings erop is voorbereid om lange tijd onder te duiken in de natuur. Militairen vonden woensdag de rugtas van Conings toen de bossen bij Dilsen-Stokkem werden uitgekamd. Bij die plaats in Belgisch Limburg liet hij bijna vier weken geleden zijn auto achter. In zijn rugtas zat naast munitie en medicatie ook voldoende voedsel om enkele weken te kunnen overleven. In de buurt van de tas werden verder leeggegeten blikken legervoeding gevonden.

Alle gevonden spullen worden momenteel nog onderzocht om uitsluitsel te geven over de vraag of ze ook écht van Conings waren, maar dat lijkt nu al zo goed als vast te staan. Het ziet er dus naar uit dat de voortvluchtige militair zich de afgelopen weken minstens eventjes heeft schuilgehouden in de bossen rond Dilsen-Stokkem, op zo’n tien kilometer van zijn woning.

Volledig scherm In Dilsen-Stokkem werd de rugzak van Conings gevonden. © Belga

Kabinet wil versoepelingen al vanaf zaterdag 26 juni

Het kabinet wil de coronamaatregelen nóg iets eerder versoepelen dan gepland: vanaf zaterdag 26 juni gaat het land wat meer van het slot. Restaurants mogen weer tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven. Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag dan weer tot middernacht openblijven. Theaters, musea en bioscopen mogen eveneens meer bezoekers binnenlaten. Ook het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: dat komt per dag op acht personen te staan.



In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Voor het afschaffen van deze maatregelen was nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen.

Eriksen zeer dankbaar: ‘Ik zal niet opgeven, maar ik wil weten wat er is gebeurd’

Quote Ik voel me nu beter, maar ik wil weten wat er gebeurd is Christian Eriksen Christian Eriksen heeft in La Gazzetta dello Sport zijn dank uitgesproken voor alle steunbetuigingen. Vanuit het ziekenhuis liet de Deense middenvelder weten dat hij zich beter voelt nadat hij in het EK-duel met Finland in elkaar zakte. ,,Bedankt allemaal. Ik zal niet opgeven. Ik voel me nu beter, maar ik wil weten wat er gebeurd is. Ik wil iedereen bedanken voor alles wat jullie voor me gedaan hebben”, zo laat Eriksen in de Italiaanse sportkrant weten. Het is de eerste reactie van de Deen zelf nadat er zaterdag grote paniek ontstond tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland. Vlak voor rust zakte de voormalige Ajacied plotseling in elkaar.

Belastingbetaler draait niet op voor de coronacrisis

De Nederlandse economie is de coronaklap alweer bijna te boven. Voor dit en volgend jaar wordt weer stevige groei verwacht. ,,Het beleid om de crisis te bestrijden is absoluut effectief geweest’’, zegt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB).



De 80 miljard euro steun die de overheid heeft uitgegeven, is dus niet voor niets geweest. Waarschijnlijk wordt dit jaar al de hele coronakrimp van de economie goedgemaakt. Het goede nieuws is dat de belastingbetaler dit keer niet hoeft op te draaien voor de steun. Ondanks de pandemiemiljarden staan de overheidsfinanciën er nog goed voor. ,,Er is geen noodzaak om te bezuinigen’’, zegt Sleijpen.

Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn er 899 besmettingen vastgesteld. Voor het eerst sinds 10 september vorig jaar zijn er minder dan 900 positieve tests in een etmaal.



Het aantal positieve tests komt voor de tweede dag op rij uit onder de zogeheten signaalwaarde. Dat is het niveau waarop bij een stijging de alarmbellen zouden afgaan. Nu maakt het de weg vrij voor meer versoepelingen. Op zondag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 1050 positieve tests.

