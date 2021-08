Gemist? IPCC: Mens is oorzaak van snelle klimaatverandering en Rutte tegen vaccinatieplicht

Klimaatpanel VN: Klimaatverandering extreem snel, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, ‘onmiskenbaar’ de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. ‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN. De conclusies moeten de genadeklap zijn voor het gebruik van kolen, olie en gas, luidde de eerste reactie van VN-chef António Guterres op het vandaag gepresenteerde klimaatrapport. Het geeft volgens Guterres aan dat fossiele brandstoffen de aarde verwoesten. Hij dringt erop aan dat politici snel en drastisch handelen. ,,De alarmbellen klinken oorverdovend.” Meer over de inhoud van het rapport lees je hier.

Rutte blijft tegen vaccinatieplicht: ‘Op dit moment niet nodig’

Het kabinet wil geen vaccinatieplicht invoeren, zoals in sommige andere landen nu wel gebeurt. ,,Nederland is daar geen voorstander van’’, zegt demissionair premier Rutte vanmiddag na overleg met de meest betrokken ministers. ,,Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt.’’ Daarmee sluit Rutte niet uit dat er in de toekomst een prikplicht komt in de strijd tegen het coronavirus. Maar daar zijn nu geen plannen voor, benadrukt hij. ,,Wij zien geen noodzaak voor een vaccinatieplicht’’, aldus Rutte. ,,Als bepaalde bedrijven daar toch voor kiezen, kan het zijn dat de rechter daarover moet oordelen.’’ Volgens Rutte is de vaccinatiegraad in Nederland momenteel hoog. ,,Maar het vaccin werkt niet bij iedereen. En in een aantal landen zie je de discussie over verplicht vaccineren.’’ Zo geldt in Frankrijk sinds vandaag een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Het kabinet heeft echter ‘geen beslisboom’ om een prikplicht op te gaan leggen, zo zegt premier Rutte. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Mensen laten zich vaccineren op de XL-locatie van de GGD Regio Utrecht in de Expo Houten. Omdat het aantal vaccinatie-afspraken terugloopt, is de locatie inmiddels gesloten. © ANP

Weer arrestaties na gewelddadigheden in Zeeland

De politie heeft in Zeeland vandaag weer een aantal jongeren aangehouden na ruim een week van gewelddadigheden in de provincie. De omvang van de geweldsuitbarsting lijkt nog groter dan eerder gedacht. Nadat de politie vrijdag bekendmaakte dat er vier zaken van ‘zinloos geweld’ waren geweest, meldden zich nog meer slachtoffers. Op een camping in Burgh-Haamstede is vandaag een 16-jarige jongen uit Abbenbroek opgepakt die mogelijk iemand van zijn fiets heeft beroofd. In de badplaats Renesse zijn vijf jongeren aangehouden na een vechtpartij. Kort na middernacht werd een 17-jarige jongen uit Dordrecht zomaar geslagen door wat jongeren. Na het opstootje ging het vijftal er in een auto vandoor. Ze zijn kort daarop aangehouden. Het zijn jongeren tussen de 16 en 21 jaar uit Kaatsheuvel, Spijkenisse, Zevenbergen en Zierikzee. Het slachtoffer is onderzocht door een arts en heeft aangifte gedaan. Het hele artikel lees je hier.

Gratis zelftesten voor iedereen die dat wil

Iedereen die dat wil, kan binnenkort twee gratis zelftesten bestellen. ,,Testen blijft belangrijk want zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus, ook als je geen klachten hebt’', aldus het ministerie van Volksgezondheid. Deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met een code in de bus, waarmee ze de twee gratis zelftesten kunnen bestellen. De eerste brieven vallen morgen op de mat. Scholieren en studenten kunnen de gratis zelftesten ook krijgen via hun school, universiteit of andere opleiding. Wie meer dan twee zelftesten nodig heeft, kan ze kopen bij de supermarkt, drogist en apotheek. Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel op. Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met de gratis verstrekking van de zelftesten. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

Tweede verdachte dodelijk geweld Mallorca ook langer vast

De 18-jarige Hein B. uit Hilversum die door het Openbaar Ministerie (OM) is aangemerkt als verdachte in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca blijft langer vastzitten. Afgelopen vrijdag werd het voorarrest van de andere aangehouden verdachte, de 19-jarige Sanil B. uit Hilversum, al verlengd. Beiden worden onder meer verdacht van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde vandaag dat de verdenking stevig genoeg is om Hein B. langer vast te houden. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd, de maximale termijn. Beide verdachten werden vorige week opgepakt. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Bloemen op de plek waar de 27-jarige Carlo Heuvelman is doodgeschopt. © EPA

Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is voor de vierde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2077 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, het laagste aantal sinds 5 juli. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 18.096 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2585 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde is nu al tijden aan het afnemen. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag iets toegenomen, na de lichte daling een dag eerder. In totaal zijn er nu 690 patiënten met Covid-19 opgenomen, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er zeventien meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het LCPS. Op de ic’s liggen nu 212 coronapatiënten, een toename van twaalf en het hoogste aantal sinds half juni. Op de verpleegafdelingen liggen 478 coronapatiënten, vijf meer dan zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: