Gemist? Kaag erkent opmars taliban onderschat te hebben en Hoekstra terughoudend over startdocument formatie

Kaag geeft toe: ‘We hebben het niet zien aankomen, we hebben dit verkeerd ingeschat’

Opnieuw is er een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan om te evacueren. Het kabinet erkent in het Kamerdebat van vandaag dat de snelheid van de opmars van de taliban totaal onderschat is. ,,We zijn overvallen.” Ook is Nederland nu wel van plan om meer Afghanen te helpen dan alleen de tolken. Gisteren vertrok een eerste evacuatievlucht naar Afghanistan, maar dat vliegtuig kon niet landen door de chaos in Kaboel. Lees het hele artikel hier.



Hoekstra (CDA) over stuk VVD-D66: ‘Er zitten dingen in die me aanspreken en dingen die me niet aanspreken’

CDA-leider Wopke Hoekstra is terughoudend over het ‘startdocument’ voor de formatie dat VVD en D66 de afgelopen weken hebben geschreven. ,,Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, er zitten ook dingen in die me niet aanspreken’’, laat hij weten na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer, VVD-leider Mark Rutte en D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Hoekstra wil na het gesprek niet zeggen of hij nu bereid is om in een kabinet te stappen met VVD en D66. Wel zegt hij; ,,Ik heb steeds gezegd dat wij er constructief in zitten. Er wordt van iedereen redelijkheid gevraagd in een formatie die al langere tijd duurt.’’ Lees het hele artikel hier.



Nederland haalt tot nu toe vijfhonderd mensen uit Afghanistan

Nederland heeft tot nu toe zo’n vijfhonderd mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald die als tolk hebben gewerkt voor Defensie, of familie zijn van een tolk. Ruim driehonderd mensen zitten nog vast in Afghanistan. Dat zei demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er zijn tot nu toe 111 tolken met hun gezin naar Nederland gekomen, van wie 43 sinds juli. 67 tolken moeten nog overgebracht worden. Gemiddeld neemt iedere tolk zo’n vier familieleden mee. De Kamer stelt kritische vragen over de manier waarop de tolken hierheen gehaald worden. De laatste maanden is vaak opgeroepen om meer vaart te maken en daar heeft het kabinet volgens verschillende fracties te weinig gehoor aan gegeven. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.



Duizenden mensen geëvacueerd en campings ontruimd in Zuid-Frankrijk: ‘Dit was echt heel heftig’

In Frankrijk zijn duizenden mensen preventief geëvacueerd en campings ontruimd vanwege grote bosbranden. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is daarbij een gebied van vijfduizend hectare geraakt. In de Var-regio in het zuiden van Frankrijk zijn zo’n 750 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, wordt alles op alles gezet om de bevolking in het gebied te beschermen. Het gebied is ook een bekende vakantiebestemming voor veel Nederlanders. Lees hier de verhalen van de geëvacueerde vakantiegangers.



Louis van Gaal gepresenteerd als bondscoach: ‘Mijn doel is de wereldtitel’

Louis van Gaal is vanmiddag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De 70-jarige coach gaf aan veel zin te hebben in zijn nieuwe uitdaging, maar hij zei ook dat het niet makkelijk zal worden. ,,Mijn persoonlijke doel is om wereldkampioen te worden en dat wil ik ook overbrengen op mijn spelers. Maar ik doe het niet voor mezelf. En ik hoef mijzelf ook niet meer te bewijzen. Ik heb leuke gesprekken gehad met de spelers”, aldus Van Gaal, van wie werd gezegd dat de internationals hem de vorige keer niet wilden hebben. ,,Ik heb dat toen ook gelezen en ik heb het de directie van de KNVB gevraagd. Zij ontkennen dat. Dan moet ik aannemen dat de media dat niet op basis van feiten hebben geschreven. Maar daar kijk ik niet van op. De spelers waren meer dan enthousiast. Zeker drie spelers (van de vijf voetballers met wie hij sprak, red.) gaven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid. ” Lees het hele artikel hier.



Coronacijfers

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 2358 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er ruim honderd meer dan een dag eerder en ongeveer evenveel als het weekgemiddelde. Het reproductiegetal staat nu op 0,92. Dat geeft aan dat de uitbraak vrijwel stabiel is, het aantal nieuwe gevallen daalt nog maar heel langzaam. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 Covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het LCPS. Op de ic's liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, met 16 tot 488.



