Gemist? Kabinet zet deur open voor excuses slavernijverleden en nieuwe Alcoholwet ingegaan

Energierekening fors omhoog, vraag naar elektriciteit blijft toenemen

Consumenten met een energiecontract met variabele tarieven zijn vanaf vandaag fors meer kwijt aan energiekosten. Energieleveranciers verhogen de variabele tarieven met gemiddeld 25 procent, zo blijkt uit een analyse van Pricewise. Dat betekent dat de jaarrekening van een huishouden met gemiddeld 160 euro stijgt ten opzichte van een jaar eerder. Huishoudens die een vast energiecontract hebben dat ergens deze periode afloopt, zijn volgens de berekeningen van Pricewise helemaal de klos. Het hele artikel lees je hier.

F-16 botst op gebouw vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schietstoel: twee gewonden

Een Belgische F-16 is op vliegbasis Leeuwarden in de problemen gekomen en op een gebouw gebotst. De piloot heeft kort voor de klap de schietstoel gebruikt en landde net buiten de vliegbasis. Hij is met een gebroken been overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de luchtmacht is het toestel om een nog onverklaarbare reden uit zichzelf gaan accelereren tijdens de opstartprocedure. Het hele artikel lees je hier.



Kabinet zet na advies deur open voor excuses slavernijverleden

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zet een nieuwe stap op weg naar excuses, erkenning en herstel voor de slavernij. De minister erkent de urgentie van de aanbevelingen en conclusies van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, die excuses erkenning en herstel van het kabinet wil vanwege het slavernijverleden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat een volgend kabinet die stappen op weg naar excuses kan zetten. Burgemeester Femke Halsema heeft namens het stadsbestuur van Amsterdam al excuses aangebonden voor de rol die de hoofdstad heeft gespeeld in het slavernijverleden. Het hele artikel lees je hier.



Onderzoek: douane schiet flink tekort bij aanpak corruptie

De aanpak van corruptie bij de douane schiet nog steeds behoorlijk tekort. De douane is te afwachtend, en de aanpak moet steviger en specifieker. De organisatie past zich te laat aan criminelen aan, die hun werkwijze juist wel snel aanpassen. Dat staat in een kritisch rapport van KPMG, dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De douane had om het onderzoek gevraagd na een reeks incidenten met corrupte ex-douaniers. Het hele artikel lees je hier.



GroenLinks loopt weg uit debat na uitspraken PVV over Kaag

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet heeft zich teruggetrokken uit een debat over het terughalen van IS-vrouwen uit Syrië. Ze is boos omdat PVV’er Martin Bosma, die het debat voorzit, PVV-Kamerlid Gidi Markuszower niet tot de orde riep toen hij zei dat minister Sigrid Kaag zich omringt met terroristen. Ellemeet dient een klacht tegen hem in bij het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer. Ze was overigens niet de enige die direct klaagde na de uitspraken; meerdere Kamerleden spraken Bosma aan. Het hele artikel lees je hier.



Volwassenen vanaf vandaag strafbaar als zij drankje delen met kind: 100 euro boete

Wie vanaf vandaag alcohol doorgeeft aan een minderjarige, riskeert een boete van 100 euro. Door de nieuwe Alcoholwet - die vandaag ingaat - is het strafbaar om alcohol door te geven aan jongeren tot 18 jaar op openbare plekken, zoals in restaurants, bars en bij festivals. Daarnaast mogen supermarkten vanaf vandaag maximaal 25 procent korting geven op alcohol: twee bierkratten voor de prijs van een is er niet meer bij. Dat is ook geregeld in de nieuwe Alcoholwet. Het hele artikel lees je hier.



Liefst 320.000 wachtenden voor u: ‘Uitstel operaties niet zo onschuldig als het lijkt’

Artsen en verpleegkundigen staat een monsterklus te wachten, nu de coronapatiënten het ziekenhuis hebben verlaten. Uit nieuwe cijfers blijkt dat tussen maart 2020 en mei 2021 ongeveer 320.000 operaties minder uitgevoerd zijn dan normaal, verklaart de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat is veel meer dan de 140.000 operaties waar eerder van uit werd gegaan. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) noemde het eerder al ‘onrealistisch’ om nog dit jaar de 140.000 uitgestelde operaties uit te voeren. De inhaalzorg staat op losse schroeven, doordat een meerderheid van de zorgmedewerkers kampt met fysieke en mentale klachten. Het hele artikel lees je hier.



Eindtoets basisschool gaat op de schop

Leerlingen van de basisschool moeten de eindtoets voortaan kort na het schooladvies maken, zodat ze zich - zodra duidelijk is welk niveau ze aankunnen - straks allemaal tegelijkertijd kunnen aanmelden voor een middelbare school. Op die manier wordt de kans groter dat kinderen terecht kunnen op een middelbare school die het beste bij hen past. Kinderen uit groep 8 van de basisschool kunnen zich nu namelijk al inschrijven voor een middelbare school, terwijl ze hun eindtoets (meestal de Cito-toets) nog niet hebben gemaakt. Wanneer later uit de eindtoets blijkt dat het kind een hoger niveau aankan, lukt het hen lang niet altijd om nog een passende school te vinden. Het hele artikel lees je hier.

