Gemist? Kamer debatteert over coronabeleid en Nederlanders kunnen evacuatievliegtuig Kaboel niet bereiken

De Tweede Kamer debatteert vanavond over het coronabeleid, het slot op het nachtleven, de vaccinatiecampagne en geplande versoepelingen. En Nederlanders in Afghanistan kunnen het evacuatievliegtuig in Kaboel niet bereiken. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van woensdag 18 augustus.

Partijen willen niet-gevaccineerden zelf laten betalen voor toegangstest, critici hekelen ‘prikdrang’

De Tweede Kamer debatteert vanavond over het coronabeleid, het slot op het nachtleven, de vaccinatiecampagne en geplande versoepelingen. Het kabinet hoopt op 20 september de 1,5 meterregel te schrappen, maar volgens het RIVM zijn er nog altijd ‘zorgelijk grote aantallen’ infecties. Vanaf 20 september wordt de 1,5 meter voor de hele samenleving losgelaten als de coronacijfers het toelaten. Ook het thuiswerkadvies vervalt dan, net als de mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus. ,,Wel moet er bij klachten getest blijven worden, moet je thuis blijven bij klachten en moet er voldoende geventileerd worden”, zei demissionair premier Mark Rutte vorige week tijdens de coronapersconferentie. Op 1 november (‘een datum in potlood’) zouden dan alle maatregelen overboord kunnen. Het debat is via dit artikel te volgen.



Afghaanse Nederlanders kunnen evacuatievliegtuig Kaboel niet bereiken: ‘We worden beschoten’

Het is voor een deel van de Nederlanders in Afghanistan zo goed als onmogelijk om het vliegveld van Kaboel te bereiken. Verschillende mensen die het land proberen uit te komen, zijn vanochtend onverrichter zake vertrokken. Ze vragen om meer hulp van de Nederlandse overheid. ,,Het is zo enorm druk, iedereen duwt je weg. Amerikaanse soldaten hebben ons beschoten en er worden granaten gegooid.” Dat zegt een Nederlands-Afghaanse vrouw uit Haarlem. Met haar drie kinderen probeerde ze de hele nacht om in de buurt van de gate te komen. ,,We hebben paspoorten, die steken we ook in de lucht. Maar er is niemand die zegt: kom maar binnen. We worden weggeduwd. Het is heel erg eng.’’ Het hele artikel lees je hier.



Segers: VVD en D66 moeten formatiestuk naar de Tweede Kamer sturen

De ChristenUnie verhoogt de druk in het formatieproces: de partij wil dat VVD en D66 het document dat ze de afgelopen weken samen hebben geschreven naar de voltallige Tweede Kamer sturen. Tegelijkertijd doet VVD-leider Mark Rutte er alles aan om de ChristenUnie aan tafel te houden. Ondanks een knetterende formatiedag in Den Haag, gisteren, wil Rutte vandaag geen afscheid nemen van de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartner. ,,Gert-Jan Segers zit gewoon nog in het mandje, net als alle anderen’’, zei Rutte na een bezoek aan informateur Mariëtte Hamer. Meer over het verloop van het formatieproces lees je hier.



Slecht nieuws voor duizenden tickethou­ders F1-race Zandvoort: ‘We hebben geen keuze’

Duizenden mensen die in het bezit zijn van een entreebewijs voor de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort hebben vandaag te horen gekregen dat hun ticket voor dit jaar is komen te vervallen. Een derde van de ongeveer 100.000 toegangskaarten die per dag (drie dagen in totaal) waren verkocht, kunnen niet worden uitgegeven. De organisatoren achter de Dutch Grand Prix begrijpen de teleurstelling van de fans van wie de kaarten geannuleerd zijn, zeggen ze in een toelichting. ,,De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel”, aldus sportief directeur Jan Lammers. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2824 positieve coronatesten gemeld en dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Op vrijdag 6 augustus lag het aantal nieuwe gevallen voor het laatst hoger. Toen waren het er 2910. Op de ic’s in Nederlandse ziekenhuizen liggen vandaag 212 coronapatiënten, 14 meer dan gisteren. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het LCPS aan. In totaal liggen er nu 681 mensen met corona in ziekenhuizen. Dat zijn er wel 5 minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten af met 19 tot 469.



