Gemist? ‘Koning had coronaregels moeten naleven’ en personeelstekort in de horeca

Koning Willem-Alexander had zich volgens ministers aan de coronaregels moeten houden toen hij gisteren voor de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal een bezoek bracht aan de Haagse Marktweg. En nu de horeca weer open is, is er een schreeuwend tekort aan mensen. Dat meldt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 18 juni.

Versoepelingen gaan door: vaker naar kantoor, mondkapjes alleen nog op drukke plekken

Met de versoepelingen volgende week wordt ook het thuiswerkadvies minder strikt: als de 1,5 meter mogelijk is, kan de helft van het personeel weer naar kantoor. Mondkapjes blijven verplicht op plekken waar afstand houden zeker niet lukt. Het OMT vergaderde gisteren over de coronamaatregelen vanaf volgende week. Vandaag geven Rutte en De Jonge weer een persconferentie.

Daarin kondigen ze formeel de stappen 4 en 5 van het openingsplan aan. Die gaan volgende week zaterdag in. Thuis mogen dan weer acht gasten op bezoek komen. Restaurants mogen dan tot honderd personen ontvangen, mits ze de 1,5 meterregel kunnen handhaven. Ook sportwedstrijden zijn vanaf 26 juni weer toegestaan. De horeca mag tot middernacht openblijven. Theaters, musea en bioscopen kunnen ook meer bezoekers binnenlaten. Lees het hele artikel hier.

Ministers: Koning had coronaregels niet moeten negeren tijdens bezoek aan ‘Oranjestraat’

Koning Willem-Alexander had zich aan de coronaregels moeten houden toen hij gisteren voor de tweede EK-wedstrijd van het Nederlands elftal een bezoek bracht aan de Haagse Marktweg, ook wel de mooiste ‘Oranjestraat’ van Nederland. Daar schudde hij handen met buurtbewoners en hield hij geen 1,5 meter afstand.

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Ook Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er ‘voor ons allemaal’ zijn. ,,De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt”, zegt Van Ark.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die samen met de koning de Marktweg bezocht, geeft in een reactie aan dat er wel geprobeerd is om de regels na te leven. ,,Iedereen heeft gepoogd zoveel mogelijk de gepaste afstand te behouden. Dat is, mede door een toestroom aan mensen, niet steeds gelukt. We blijven hierop alert.” Lees het hele artikel hier.

Personeelstekort zorgt voor grote problemen in de horeca

Nu de horeca weer open is, is er een schreeuwend tekort aan mensen. De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) schat dat bijna een kwart van de 450.000 horecamedewerkers in coronatijd is uitgestroomd. Een groot deel keert niet terug, met als gevolg een tekort aan personeel. Sommige ondernemers vragen familieleden of vrienden om bij te springen, anderen houden het restaurant enkele dagen in de week noodgedwongen dicht.

Volgens KHN zijn veel mensen uitgestroomd naar sectoren waar het afgelopen jaar volop vraag was, zoals de zorg. Een deel van de ‘uittreders’, met name voor wie het een bijbaantje was, heeft in die periode ontdekt dat het in andere branches minstens zo leuk kan zijn als in de horeca. Niet zelden krijgen ze er een betere beloning, meer vastigheid of een betere werk-privébalans.

Met een nieuwe campagne hoopt Koninklijke Horeca het personeelstekort terug te dringen. Bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca denkt dat hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden een oplossing zijn. ,,Met alleen passie en liefde kun je je rekeningen niet betalen.’’ Lees het hele artikel hier.

Defibrillatorverbod in Italië: terugkeer bij Inter uitgesloten voor Eriksen

Het is nog maar de vraag of Christian Eriksen na zijn hartaanval terug zal keren op het veld, maar het is in ieder geval duidelijk dat hij niet meer voor Inter zal spelen. In de Italiaanse sportreglementen staat vermeld dat het verboden is om te spelen met een defibrillator, het kastje dat Eriksen gaat krijgen voor zijn hart.

Lucio Mos, voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Sportcardiologie, heeft dat bevestigd tijdens de radio-uitzending van Radio Punto Nuovo. ,,Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere.”

Daarom is voetballen met zo’n kastje verboden. ,,De protocollen zijn erg streng, dus het lijkt me uitgesloten dat we Eriksen terug gaan zien in de Italiaanse competitie", licht Mos toe. Lees het hele artikel hier.

Europa kleurt geel, wij blijven oranje: ‘Veel landen stellen verzwaarde eisen aan Nederlanders’

Vakantiebelust Nederland kan de pret niet op. Steeds meer landen springen op ‘geel’, qua corona kun je erheen zonder dat je bovenmatig veel risico op besmetting loopt. Andersom is het echter niet het geval: in veel landen is Nederland nog een hoogrisicoland.

,,Voor de meeste landen is Nederland nog oranje gebied’’, zegt Josje Majoor van de ANWB. ,,De cijfers van het ECDC zijn daarvoor bepalend. We lopen achter, we zijn niet eens een middenmoter. Daardoor zijn we bijvoorbeeld voor Slovenië nog een hoogrisicoland. Duitsers zijn in meer landen welkom met minder beperkingen dan Nederlanders vanwege de lagere besmettingsgraad in het land. Nederlanders hebben dan vaker te maken met testen, reisverklaringen en quarantaineverplichting. Het is een hele papierwinkel om nu op vakantie te gaan.’’

De aanvullende eisen voor Nederlanders zijn overal anders. Portugal eist van een 2-jarige een negatieve coronatest. Zwitserland eist tien dagen quarantaine als je uit Nederland komt. Europa werkt er hard aan om dat soort eisen te stroomlijnen en het Europees digitaal coronacertificaat (DCC) in te voeren. Dat ‘coronapaspoort’ garandeert overigens niet dat de toegangseisen overal hetzelfde worden en vrij reizen weer de norm wordt. Landen blijven vrij om aanvullende eisen te stellen. Lees het hele artikel hier.

Steiger ingestort in Antwerpen: tiental mensen bevrijd onder puin, twintig gewonden

Een steiger bij een gebouw op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vanmiddag ingestort. De Belgische politie laat weten dat een twintigtal mensen gewond is geraakt. Sommigen lijken er erg aan toe, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Een tiental mensen is door de brandweer onder het puin vandaan gehaald. De steiger was opgebouwd voor de bouw van een nieuwe basisschool. Op beelden van de Vlaamse site Het Laatste Nieuws is te zien dat ook een deel van het gebouw ingestort is. Lees het hele artikel hier.

Coronacijfers Afgelopen etmaal zijn er 918 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is de tweede keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt. Ook het weekgemiddelde is weer gedaald. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1035 positieve tests per dag geregistreerd. Het aantal sterfgevallen nam vrijdag toe met twee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie spelen er vanavond op het EK? Vanavond worden de tweede groepswedstrijden gespeeld in Groep D. In Glasgow neemt Kroatië het om 18.00 uur op tegen Tsjechië. Om 21.00 uur speelt Engeland tegen Schotland in Londen. Bekijk hier de stand in Groep D. Oranje is ingedeeld in Groep C en speelt maandag om 18.00 uur tegen Noord-Macedonië in Amsterdam.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: