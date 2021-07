Gemist? Mark Rutte door het stof om versoepelingen en Berghuis van Feyenoord naar Ajax

Rutte door het stof: ‘Een inschattingsfout’

Demissionair premier Mark Rutte gaat door het stof voor de persconferentie van afgelopen vrijdag, waarin de coronamaatregelen werden aangescherpt. Toen wilde Rutte niet reflecteren op de koerswijziging van het kabinet. ,,Excuses’’, zegt Rutte nu. ,,Dat was geen goede persconferentie van ons.’’ Hij zegt dat het kabinet een ‘inschattingsfout’ heeft gemaakt door eind juni de meeste coronaregels te laten varen. Het hele artikel lees je hier.

Grapperhaus wil doxing strafbaar stellen

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, wil het delen van privégegevens om iemand te intimideren strafbaar stellen en komt daartoe met een wetsvoorstel. De minister wijst erop dat het verspreiden van persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, ook wel doxing genoemd, mede door de opkomst van internet en sociale media een vlucht heeft genomen. Hij wil dat er een maximale gevangenisstraf van één jaar op komt te staan. Het hele artikel lees je hier.

Roep om compensatie voor kleinere feesten: ‘Rijk draagt schuld’

Ook organisatoren van kleinere dorpsfeesten moeten financiële compensatie kunnen krijgen als ze door de aangescherpte coronamaatregelen opeens moeten worden afgeblazen. Dat stellen verschillende burgemeesters die evenementen in hun regio’s afgelast zien worden. Dergelijke feesten kunnen lang niet altijd een beroep doen op het garantiefonds van de rijksoverheid, dat vooral is opgericht voor professionele organisaties. Het hele artikel lees je hier.

Twee gewonden bij ernstig geweldsincident Haagse ggz-instelling, mogelijke dader dood gevonden

Twee personen zijn vanochtend gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident bij een vestiging van Parnassia in Den Haag. De twee slachtoffers, mogelijk medewerkers, zijn ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er is mogelijk geschoten, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. In een blauwe Renault Twingo, die in de directe omgeving stond geparkeerd, is een overleden persoon aangetroffen. De politie onderzoekt nog of dit de verdachte is. Het hele artikel lees je hier.

Berghuis maakt gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax

Steven Berghuis staat de komende vier seizoenen onder contract bij Ajax. De 29-jarige aanvoerder van Feyenoord wilde per se naar de landskampioen en toen beide clubs niet tot een akkoord kwamen, deed de international afgelopen vrijdag het verzoek tot een arbitragezaak. Met de clubleiding van Feyenoord is nu de afspraak gemaakt dat er 4 miljoen direct wordt overgemaakt naar de Kuip en dat er in de toekomst via bonussen nog eens maximaal 1,5 miljoen extra kan worden verdiend door de Rotterdammers. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Steven Berghuis naar Ajax. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Zwaar bewapende marechaussee bij start rechtszaak rond moord advocaat Wiersum

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol is de rechtbank Amsterdam vandaag aan de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Derk Wiersum. De zaak is met veel veiligheidsmaatregelen omgeven, rond de rechtbank was zwaarbewapende marechaussee zichtbaar. Dit heeft ook te maken met de aanslag op Peter R. de Vries van afgelopen week. Officieel staat er nog niets vast, maar er gaan hardnekkige geruchten dat de schokkende aanslagen verband met elkaar houden. Lees wat vandaag allemaal is besproken terug in ons liveblog.

Coronacijfers Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde afgelopen etmaal 8522 positieve coronatesten. Dat is minder dan de afgelopen twee dagen, maar ruim vijf keer zoveel als de 1521 gevallen van maandag een week geleden. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt licht: momenteel zijn er in 213 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

