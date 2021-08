Gemist? Nederland niet langer volledig rood en Hamer maandag in gesprek met VVD en D66

Nederland niet langer grote rode vlek op Europese coronakaart

Nederland is niet langer een rode vlek op de coronakaart van Europa. Voor het eerst in een maand tijd zijn er delen van Nederland met zo weinig nieuwe coronagevallen dat ze de kleur oranje hebben gekregen. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland stonden afgelopen week nog op rood, maar doen nu een stap omlaag. De rest van het land blijft op rood staan. De ANVR is blij met de aanpassing op de coronakaart, die wekelijks wordt geactualiseerd door het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. ,,Nu zijn we tenminste niet meer de coronabrandhaard van Europa”, reageert voorzitter Frank Oostdam van de reiskoepel. Het hele artikel lees je hier.



VVD en D66 bespreken maandag hoofdlijnen akkoord met Hamer

VVD en D66 zijn het nagenoeg eens over een stuk dat de basis moet vormen voor een regeerakkoord. Maandag zal informateur Mariëtte Hamer partijleiders Mark Rutte en Sigrid Kaag uitnodigen voor een gesprek. Dan wordt onder meer besproken hoe andere partijen kunnen aanhaken bij het vervolg van de formatie. De twee partijen kregen van Hamer eerder de opdracht om een soort basisplan te schrijven, waar andere partijen later nog bij kunnen aanhaken voor echte onderhandelingen. Die proeve van een akkoord is nu bijna gereed. In een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp meldt Hamer dat er vanaf begin volgende week al met andere partijen gesproken kan worden. Het hele artikel lees je hier.



Familie neemt afscheid van ‘koffermoordslachtoffer’ Manuel Alvarez (29): ‘Komen hier nooit meer overheen’

Familie en vrienden hebben donderdag afscheid genomen van Manuel Alvarez, het 29-jarige slachtoffer van de ‘koffermoord’. ,,Met onbeschrijfelijk veel pijn in ons hart.’’ Meer dan honderd mensen vormden een erehaag bij de begraafplaats in Zwijndrecht. De afscheidsdienst vond plaats in besloten kring. Vooral vanwege de huidige coronaregels, want ‘het liefst hadden we de hele wereld om ons heen gehad, omdat de steun voor ons van grote waarde is’, valt te lezen op de rouwkaart. Door middel van een erehaag konden er tóch nog veel meer mensen bij het afscheid van Alvarez zijn. Meer over het afscheid van Manuel lees je hier.



Lars (18) mag niet met gelakte nagels achter Jum­bo-kas­sa omdat dorp er ‘niet klaar voor is’

Lars Ten Caat mag niet met gelakte nagels achter de kassa bij Jumbo in het Overijsselse dorp Glanerbrug zitten, omdat ‘Glanerbrug daar nog niet klaar voor is’. De jonge kassamedewerker heeft dat gisteren te horen gekregen. Lars is verdrietig en neemt ontslag. „Ik wil mezelf kunnen zijn.” De supermarkt houdt voet bij stuk. Sinds een maand lakt Lars Ten Caat zijn nagels. In verschillende kleurtjes, en netjes verzorgd. De 18-jarige kassamedewerker van Jumbo vindt het mooi en stijlvol staan. Ook achter de kassa krijgt hij leuke reacties: „Ik heb veel complimenten gehad van klanten”, vertelt Lars aan deze krant. „Eigenlijk hoor ik alleen maar positieve geluiden.” Het hele verhaal van Lars lees je hier.



Verdachte mishandeling Frédérique op vrije voeten, mag proces thuis afwachten

De 14-jarige jongen die vastzat voor de mishandeling van de eveneens 14-jarige Frédérique uit Amstelveen mag zijn proces thuis afwachten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst. De jongen heeft bijzondere maatregelen meegekregen, waaronder een contactverbod en een straatverbod, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Frédérique werd eind vorige maand meerdere keren in haar gezicht geslagen en liep daarbij een kaakfractuur op en brak haar neus en diverse tanden, nadat ze de dader niet wilde vertellen of ze een jongen of meisje was. Haar vader plaatste na het voorval een bericht op LinkedIn, waarin hij onder meer vertelde dat Frédérique tegen de dader zei: ,,Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wilt zijn.” Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Afgelopen etmaal zijn 2614 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er ruim zevenhonderd minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald. Voor de derde dag op rij is ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, waarvan 210 op de ic's.



