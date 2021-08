Gemist? Nederland overtreft medaillerecord van Sydney en advocaten Nabil B. snoeihard over NCTV

Nederland overtreft het medaillerecord van Sydney 2000 en staat nu al op 26 medailles. En advocaten Nabil B. halen snoeihard uit naar NCTV over de in hun ogen ‘lakse beveiliging’ van alle betrokkenen in het Marengoproces, waaronder die van Peter R. de Vries. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van donderdag 5 augustus.

Medaillespiegel: Nederland overtreft record van Sydney 2000

Nederland heeft het medaillerecord van Sydney 2000 te pakken. De teller staat na dertien dagen al op 26 medailles. Dat is er eentje meer dan destijds in Sydney: op de Spelen van 2000 veroverde Nederland 25 medailles. Daarvan was bijna de helft goud. Naast twaalf gouden plakken pakte Oranje toen negen keer zilver en vier keer brons. Nu bestaat de oogst in Tokio uit zeven gouden, acht zilveren en negen bronzen medailles. Vooralsnog zijn de Spelen van Sydney qua aantal gouden plakken dus wel succesvoller dan nu in Tokio. Het hele artikel lees je hier.



Advocaten Nabil B. snoeihard over NCTV na dood Peter R. de Vries: ‘Onvoldoende naar ons geluisterd’

De advocaten van Nabil B. halen op een speciaal ingelaste persconferentie snoeihard uit naar de NCTV over de in hun ogen ‘lakse beveiliging’ van alle betrokkenen in het Marengoproces, waaronder die van Peter R. de Vries. ,,Er werd onvoldoende naar ons geluisterd. Zelfs tot op de dag van vandaag, na de dood van Peter, is het allemaal nog steeds onvoldoende”, zegt raadsman Peter Schouten op een beveiligde persconferentie. De advocaten van de kroongetuige eisen een onafhankelijk én breder onderzoek naar de drie moorden, die volgens hen gelieerd zijn aan het Marengoproces. Het hele artikel lees je hier.



Badr (16) sloop stiekem weg: ‘Hij wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost’

Badr, de 16-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven is gekomen bij een scooterongeluk op het Paul Krugerplein in Den Haag, was volgens zijn zus stiekem de deur uitgegaan. ‘Hij is 16 jaar en wilde de wereld ontdekken, helaas heeft dat zijn leven gekost.’ Badr reed ‘s nachts rond 03.00 uur op een scooter door Den Haag. Surveillerende agenten zagen dat hij geen helm droeg en vonden zijn rijgedrag opvallend. Ze wilden hem een stopteken geven, maar toen Badr de politieauto zag, gaf hij flink gas en probeerde aan de agenten te ontkomen. Tijdens zijn vluchtpoging knalde hij met hoge snelheid tegen een paal. Badr raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Het hele artikel lees je hier.



Buurtbewoners slapen al nachten niet na gruwelijke ‘koffermoord’: ‘We moeten maar verhuizen’

Een gruwelijke moord waarbij het lichaam van een in stukken gehakte Zwijndrechtenaar in koffers in een auto werd gevonden, schokt Zwijndrecht én de buurt rond de Zevenkampse Ring in Rotterdam. Dáár werd de 29-jarige vader van drie kleine kinderen vermoedelijk vermoord. Buurtbewoners hebben de opgepakte verdachte nog zien sjouwen met de koffers. ,,We slapen al nachten niet, het spookt maar in ons hoofd.’’ Eerst werd de buurt rond de Kapitein Horsmanflat al opgeschrikt door een vechtpartij en een bijbehorend politieonderzoek. Een paar dagen later blijkt dat de 25-jarige man die daarbij is opgepakt verdacht wordt van de zogeheten ‘koffermoord’. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Door een technische storing eerder zijn in de afgelopen 24 uur veel positieve coronatests geregistreerd. Het RIVM kreeg afgelopen etmaal 3402 meldingen van nieuwe gevallen. Door de positieve tests die nu alsnog zijn doorgegeven, ‘vallen de dagcijfers vandaag hoger uit dan werkelijk’, aldus het instituut. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets toegenomen, na de daling een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 474 coronapatiënten, vier meer dan woensdag. Op de ic’s steeg het aantal met zeven tot 199.



