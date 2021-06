Gemist? Nederlander neemt voorschot op versoepelingen coronaregels en WHO onder vuur

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt onder vuur vanwege het advies dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen alcohol zouden moeten drinken, zo valt te lezen in de conceptversie van het ‘ Global alcohol action plan 2022-2030’ . De formatie zit nog steeds muurvast, waardoor informateur Mariette Hamer haar deadline niet gaat halen. En de eerste tropische dag is een feit. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van donderdag 17 juni.

Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op na mondkapjesrel

Mondkapimporteur Sywert van Lienden is niet langer lid van het CDA. Dat melden Van Lienden en het partijbestuur in een korte persverklaring. Van Lienden toucheerde zelf 9 miljoen euro na de mega-order van 40 miljoen mondkapjes, een ‘onuitlegbaar’ hoog bedrag, erkende hij onlangs.

Van Lienden had zich eerst een jaar lang geprofileerd als nobele weldoener tijdens de coronacrisis, totdat media onthulden dat hij dus fors verdiend had aan de deal. Hij schrijft nu: ‘Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt, vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van de christendemocratie. Na de uitkomst van deze complexe onderzoeken die ingesteld worden door het ministerie kijken we verder en ga ik graag in gesprek met het CDA over de toekomst.’ Lees het hele artikel hier.

WHO onder vuur om advies: vrouwen in vruchtbare leeftijd kunnen alcohol beter laten staan

‘Seksistisch’ en ‘paternalistisch’: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt onder vuur vanwege het advies dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen alcohol zouden moeten drinken. Ongeacht of die vrouwen überhaupt een kinderwens hebben.

In de conceptversie van het zogeheten ‘Global alcohol action plan 2022-2030’ raadt de WHO landen aan om voldoende aandacht te besteden aan de preventie van alcoholconsumptie door specifieke groepen. Kinderen en tieners worden genoemd, net als zwangere vrouwen. De opvallendste groep die genoemd wordt is ‘vrouwen in de vruchtbare leeftijd’ - waarmee dus alle volwassen vrouwen onder begin 40 worden bedoeld - omdat het mogelijk gevaren oplevert rond een eventuele zwangerschap. Lees het hele artikel hier.

Formatie zit op dag 93 nog even vast als op dag 1

Ze maken ‘vorderingen’, partijleiders hebben ‘goede gesprekken’, maar informateur Mariette Hamer liet eerder deze week al weten in een brief aan de Tweede Kamer dat ze haar zelfopgelegde deadline niet haalt. De formatie kruipt door, maar aanwijzingen dat écht onderhandelingen aanstaande zijn, ontbreken.

De VVD wil met CDA en D66 in een volgend kabinet, maar niet met én GroenLinks én PvdA. Die twee partijen houden elkaar nog even innig vast, ze willen alleen samen meedoen. Jesse Klaver zei dat er vandaag vooral was gesproken over hóe partijen toch tot onderhandelingen konden worden verleid. Al wilde hij dat niet toelichten. ,,Dat is aan de informateur.” Of het allemaal niet lang duurt? ,,Het duurt zo lang als het nodig is.”

Aan het Binnenhof wordt verwacht - of in elk geval gehoopt - dat informateur Mariëtte Hamer volgende week haar verslag gaat uitbrengen, maar ondertussen blijft een doorbraak dus uit over welke partijen nu écht met elkaar gaan formeren. Lees het hele artikel hier.

Nederlander neemt voorschot op versoepelingen en negeert coronaregels

Het kabinet zal morgen aankondigen dat de coronamaatregelen per 26 juni verder worden versoepeld. Ondertussen wachten veel Nederlanders die versoepelingen niet af. Zo zien winkel- en ov-bedrijven het aantal overtredingen van de mondkapjesplicht sinds drie weken toenemen.

,,Er ontstaan steeds meer discussies met klanten die al gevaccineerd zijn, of om een andere reden het nut van mondkapjes niet meer inzien”, zegt Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL. Hij voorziet nog meer onenigheid, omdat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer waarschijnlijk wel blijft bestaan. ,,Het zal alleen maar lastiger worden als mensen op andere plekken géén mondkapje meer hoeven dragen.”

Ook daalt het draagvlak voor en de naleving van veel andere maatregelen, blijkt uit maandelijks onderzoek van het RIVM. Zo blijven steeds minder mensen thuis bij klachten. Dat doet nu nog maar 60 procent van de Nederlanders. Lees het hele artikel hier.

Drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

De Algemene Rekenkamer slaat alarm over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. Door het boren naar aardwarmte - met kilometerslange buizen - kan schoon drinkwater worden vervuild door roest en zout. De verantwoordelijke ministers doen daar te weinig aan, vindt de Rekenkamer.

Volgens de Rekenkamer beschermt de overheid de Nederlandse drinkwatervoorraden ‘niet afdoende’ tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte, zo staat in een nieuw rapport. In de klimaatplannen van het kabinet speelt aardwarmte - ook wel geothermie genoemd - een steeds grotere rol: er wordt dan heet water uit de diepe ondergrond opgepompt om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Lees het hele artikel hier.

Eerste tropische dag is een feit, nieuw dagrecord door zinderende hitte in de Achterhoek

Een kleine twee weken eerder dan normaal is de eerste officiële tropische dag van het jaar een feit. In De Bilt tikte de thermometer 30,3 graden aan. In Hupsel (de Achterhoek) steeg de temperatuur naar 33,2 graden en daarmee gaat een record uit 2002 de prullenbak in. Nooit eerder werd het zo warm op 17 juni.

Het oude record van 32,9 graden werd in 2002 gemeten in het Limburgse Arcen, meldt Weerplaza. ,,Het kan ook nog officieel de warmste 17 juni ooit worden. Daarvoor moet het in De Bilt warmer worden dan 31,7 graden”, legt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza uit. Lees het hele artikel hier.

Coronacijfers Afgelopen etmaal zijn er 1086 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 494 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 7742 nieuwe positieve testuitslagen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1106 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds 13 september. Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met drie.

Wie spelen er vanavond op het EK? Vanavond worden de tweede groepswedstrijden gespeeld in Groep B en Groep C. In Groep B neemt Denemarken het om 18.00 uur op tegen België, deze wedstrijd zal gespeeld worden in Kopenhagen. In Amsterdam speelt Oranje om 21.00 uur tegen Oostenrijk. Bekijk hier de stand in Groep C.

