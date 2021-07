Gemist? Nieuwe coronamaatregelen en politie zoekt opdrachtgever aanslag De Vries in hoek Taghi

Het kabinet kondigt vanavond in een persconferentie vermoedelijk nieuwe coronamaatregelen aan, waardoor feestjes in nachtclubs en discotheken voorlopig niet doorgaan. En het politieonderzoek naar de mogelijke opdrachtgever(s) achter de aanslag op Peter R. de Vries focust zich steeds meer op vertrouwelingen van Ridouan Taghi. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 9 juli.

Kabinet beslist: nachtleven vanaf zaterdag weer op slot, binnenevenementen geschrapt

Het kabinet trapt op de rem: om het coronavirus terug te dringen wordt in de horeca vanaf zaterdagnacht de sluitingstijd weer op 00.00 uur gezet. Feestjes in nachtclubs en discotheken gaan voorlopig niet door. Binnen-evenementen waarbij er geen vaste zitplaatsen zijn, worden geschrapt, terwijl evenementen met vaste zitplaatsen en toegangstesten wel mogelijk blijven. Buitenevenementen gaan alleen door met een gelimiteerd aantal mensen en alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Vanavond geven Rutte en De Jonge een persconferentie. Het hele artikel lees je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwarte zaterdagen dit jaar mogelijk erger dan ooit: ook op zondag vermoedelijk druk

De zwarte zaterdagen in de vakantielanden kunnen dit jaar weleens erger dan ooit worden. Intercontinentale vliegvakanties zijn nog nauwelijks mogelijk, niet ieder land is veilig, dus groene landen als Italië, Frankrijk zijn aantrekkelijker voor automobilisten dan ooit. Eén dag later vertrekken en op zondag aankomen was altijd een goed alternatief om de drukte te vermijden, maar de ANWB vermoedt dat dit jaar zondag eveneens druk worden. Het hele artikel lees je hier.

‘Politie zoekt opdrachtgever aanslag De Vries in hoek Taghi’

Het politieonderzoek naar de mogelijke opdrachtgever(s) achter de aanslag op Peter R. de Vries focust zich steeds meer op vertrouwelingen van Ridouan Taghi. De Vries was de adviseur van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. In de omgeving van Nabil B., die belastend verklaart tegen Taghi en zijn vermeende handlangers, zijn al twee doden gevallen. Eerder vandaag werden vierduizend witte rozen neergelegd bij het Nationaal Monument op de Dam als steunbetuiging aan Peter R. de Vries. Het hele artikel lees je hier.

OM wil voetballer Quincy Promes vervolgen voor steekpartij

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil voetballer Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude, in juli vorig jaar. Het OM heeft dat vandaag desgevraagd gemeld. Promes (29) zou een neef in diens knie hebben gestoken. De inmiddels opgestapte bondscoach Frank de Boer besloot ondanks de perikelen Promes toch op te nemen in zijn selectie voor het EK. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Quincy Promes tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal. © ANP

Rijk grijpt in bij onbewaakte spoorwegovergangen: sneller dicht

Het kabinet wil sneller ingrijpen bij gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen. Daarom krijgt het Rijk de bevoegdheid om onbewaakte overgangen te sluiten als gemeenten en grondeigenaren het niet eens worden over sluiting. Nu is het nog zo dat alleen gemeenten kunnen besluiten om een onbewaakte overweg dicht te gooien. Het hele artikel lees je hier.

Man overgiet zichzelf met vloeistof op het Binnenhof

Op het Binnenhof heeft een man zich overgoten met een vloeistof en geprobeerd zichzelf in brand te steken voor het ministerie van Algemene Zaken. Volgens een omstander goot hij een fles terpentine leeg. Inmiddels is de man afgespoeld door brandweerlieden en overgedragen aan zorgverleners. Het Binnenhof was uit voorzorg korte tijd ontruimd. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Op het Binnenhof werd een man aangehouden die zichzelf had overgoten met een vloeistof. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: