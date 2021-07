Gemist? Oliver (18) uit Oisterwijk jongste astronaut ooit en Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak

De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zich vanaf vandaag de jongste astronaut ooit noemen, nadat hij mee mocht met de eerste commerciële ruimtevlucht. En Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak, waarin wordt geëist dat Shell uiterlijk 2030 zijn CO2-uitstoot met 45 procent heeft teruggedrongen. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van dinsdag 20 juli.

Directeur olympisch organisatiecomité sluit afgelasting Spelen niet uit

Mede door de stijgende coronacijfers sluit Toshiru Muto, directeur van het organisatiecomité, niet uit dat de Olympische Spelen op het laatste moment worden afgelast. In het olympisch dorp heeft een aantal sporters positief getest. Zij zitten nu in afzondering. Als er nu een nieuwe piek komt in het aantal coronabesmettingen, kan het nog ‘alle kanten op gaan’ volgens Muto. Het hele artikel lees je hier.

Geslaagde ruimtetrip van 10 minuten: Oliver (18) uit Oisterwijk jongste astronaut ooit

De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zich vanaf vandaag de jongste astronaut ooit noemen. De Brabander bemachtigde een plek aan boord bij de eerste commerciële ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. De lancering in Texas vond plaats om 15.14 uur Nederlandse tijd, tien minuten later landde de capsule weer veilig terug op aarde. Daemen werd vergezeld door Jeff Bezos zelf, diens broer Mark en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk, de oudste astronaut ter wereld. Het hele artikel lees je hier.

Inhaalslag ziekenhuizen: dezelfde operaties na elkaar en extra uren

Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzen uit dat er naar schatting 320.000 minder operaties zijn geweest tussen maart 2020 en mei 2021. Ziekenhuizen gaan daarom in de avonduren en weekenden opereren om de wachtlijsten weg te werken. Ook proberen ze zoveel mogelijk dezelfde ingrepen achter elkaar te plannen om tijd te winnen. Veel ziekenhuizen gaan pas na de zomervakantie aan de slag om zorg in te halen, om hun personeel eerst rust te gunnen voordat ze de achterstanden gaan wegwerken. Het hele artikel lees je hier.

Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak Milieudefensie

Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het olie- en gasbedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Het bedrijf vindt een rechterlijke uitspraak tegen één bedrijf echter ‘niet effectief’, legt ceo Ben van Beurden uit. Het hele artikel lees je hier.

Openbaar Ministerie haalt fel uit naar advocaten in moordzaak Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag fel uitgehaald naar de advocaten van de verdachten in de strafzaak over de moord op advocaat Derk Wiersum. De advocaten van verdachten Giërmo B. en Moreno B. hebben onder meer gesteld dat justitie zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding en dat het hele, zeer uitvoerige rechercheonderzoek ‘de prullenbak in kan’ en neerkomt op ‘een aanval op de rechtsstaat van binnenuit’. Justitie vraagt zich af of wel nagedacht is over deze woorden en meent dat de uitlatingen niet passen bij ‘een zaak van dit kaliber, met deze ernst en deze gevolgen’. Het hele artikel lees je hier.

Omzet Jumbo ruim 5 miljard, maar volgens topman staat verdienmodel onder druk

Supermarktketen Jumbo draaide het afgelopen halfjaar een omzet van 5,4 miljard euro, een stijging van 5,3 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020. Het marktaandeel van de op een na grootste supermarkt van ons land steeg volgens onderzoeksbureau Nielsen naar 21,8 procent. Ondanks deze enorme omzet staat het verdienmodel volgens het bedrijf onder druk. Zo heeft de supermarktketen last van inflatie en is er steeds meer concurrentie. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen maandagochtend en dinsdagochtend 6823 meldingen binnen van positieve tests. Dat is een lager aantal dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (9962). Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen het afgelopen etmaal met 96 gestegen. In totaal liggen nu 415 mensen met corona in het ziekenhuis.

