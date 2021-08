Gemist? OM gaat Lil’ Kleine vervolgen en Denemarken beschouwt corona niet meer als bedreigende ziekte

OM gaat Lil’ Kleine vervolgen voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil’ Kleine vervolgen voor mishandeling. De rapper moet op 8 september samen met twee mannen van 49 en 51 jaar uit Boxtel voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou een man in de nacht van 6 op 7 december 2019 hebben mishandeld in club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam. Later werd duidelijk dat er nog twee verdachten betrokken waren. Het 28-jarige slachtoffer deed aangifte. Het hele artikel lees je hier.



Bijleveld: evacuatie mensen uit Kaboel voor 31 augustus ‘niet reëel’

Het aantal slachtoffers van de aanslag op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is waarschijnlijk flink hoger dan tot nu toe werd gemeld. Ongeveer 170 Afghanen zijn omgekomen, melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen in onder meer ziekenhuizen. Het aantal gewonden zou zijn gestegen van ruim 140 naar bijna 200. Afghaanse gezondheidsautoriteiten zeggen tegen de New York Times dat er ook Afghaanse Amerikanen onder de slachtoffers zijn. De aanvallen zijn inmiddels opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Alle updates over Afghanistan volg je via dit liveblog.



Kabinet: Begrijpen frustratie van KNVB en Mojo, maar ‘virus moet onder controle blijven’

Het kabinet heeft ‘begrip’ voor de ‘frustratie’ van de evenementensector, maar waakt toch voor verdere versoepelingen van coronamaatregelen. Voetbalbond KNVB en concertorganisator Mojo hekelen de manier waarop de regering met de evenementensector omspringt. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt dat de regels ‘toch nog wel even nodig zijn’. ,,We zijn ook niet strenger voor deze sector dan voor anderen, het geldt voor meer mensen. Je kunt met vaste plaatsen van alles doen, maar daar hebben zij niets aan. Ik snap de frustratie dus wel, maar we kijken echt iedere keer naar wat wel kan.”



Davina Michelle zingt alleen nog op F1 Zandvoort als andere acts geld krijgen

Davina Michelle zingt alleen nog op zondag 5 september bij de opening van de Dutch Grand Prix het volkslied, als andere artiesten die dat weekend optreden betaald krijgen. Dat heeft haar woordvoerder vandaag laten weten. De Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, artiesten had gevraagd op te treden voor vrijkaarten. De zangeres vindt het ‘een eer’ om het volkslied te zingen bij de Formule 1. Veel muziekorganisaties zeiden in een reactie op het nieuws dat het een heel verkeerd signaal afgeeft als artiesten gratis optreden, zeker op een evenement met een begroting als van de Formule 1 in Zandvoort. Het hele artikel lees je hier.



Denemarken beschouwt Covid-19 niet langer als een ziekte die de samenleving bedreigt

De pandemie is onder controle, zei de Deense minister van Gezondheid Magnus Heunicke vandaag. Er zijn volgens hem recordaantallen vaccinaties gegeven. In Denemarken is 80 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar ingeënt. De verklaring van Heunicke betekent dat tal van de overgebleven coronamaatregelen vervallen. Vanaf 10 september vervalt bijvoorbeeld de verplichting een ‘coronaviruspas’ te tonen voor bezoeken aan restaurants, theaters, nachtclubs of andere evenementen. Het mondkapje is er al geruime tijd niet meer verplicht. Een coronaprik halen is in Denemarken niet verplicht en mogelijk voor iedereen die 12 jaar of ouder is. Volg het nieuws over corona via ons liveblog.



