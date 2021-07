Gemist? Opnieuw wateroverlast in Limburg en hoofdingang NOS tijdelijk gesloten door dreiging

Opnieuw is er veel schade door wateroverlast in Limburg. Bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in Midden-Limburg zijn gevraagd hun woningen te verlaten. En de hoofdingang van de NOS was vandaag tijdelijk gesloten in verband met een dreiging. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 16 juli.

Kinderartsen willen rookverbod in auto als er kinderen op de achterbank zitten

Kinderarts Jasper Been presenteert vandaag een wetenschappelijk rapport, waarin hij pleit voor een wettelijk rookverbod in auto’s met kinderen aan boord. Negen op de tien Nederlanders en acht op de tien rokers vindt ook dat deze regel ingevoerd moet worden, blijkt uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Tot op heden wilde de Tweede Kamer er echter niet aan om maatregelen te nemen, omdat die in de privésfeer zouden liggen en het handhaven van zo’n verbod steeds als een probleem wordt ervaren. Het hele artikel lees je hier.



Opnieuw grote wateroverlast in Limburg

Een dijk langs het Julianakanaal bij Meerssen is vanmiddag doorgebroken en zorgde voor een grote dreiging in het gebied. Het gat in de dijk werd later in de middag weer gedicht. Wel moeten de bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in de Midden-Limburgse gemeente Roerdalen hun woningen verlaten. De huizen worden bedreigd door het hoge water van de Roer, maakte de gemeente Roerdalen vrijdagmiddag bekend. De piek van de Roer blijft naar verwachting 30 tot 48 uur aanhouden, aldus de gemeente. Eerder verklaarde het kabinet de overstromingen in Limburg al officieel tot ramp. Lees de laatste updates in ons liveblog.



Hoofdingang NOS gesloten door dreiging

De hoofdingang van de NOS is vandaag tijdelijk uit voorzorg afgesloten in verband met een dreiging. Om wat voor dreiging het precies ging, is vooralsnog niet bekend. Uit berichtgeving van politie Gooi en Vechtstreek wordt wel duidelijk dat het om één persoon ging. ‘Politie is afgeschaald, want er is geen sprake meer van dreiging door deze persoon.’ Vorige week werd ook de studio van RTL Boulevard ontruimd. Het hele artikel lees je hier.



Politiekorps neemt op indrukwekkende wijze afscheid van motoragent Arno (47)

Op zeldzaam grootse wijze nam de politie vrijdag afscheid van motoragent Arno (47). Zeker duizend dienders vormden tezamen een kilometerslange erehaag door Rotterdam. Hun collega kwam vorige week, tijdens zijn werk, om het leven bij een aanrijding. Arno, een oud-marinier en tevens werkzaam voor een rijschool, begon in 2001 bij de Rotterdamse politie en zat sinds 2006 in het verkeersteam. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de agent opzettelijk is aangereden. Het hele artikel lees je hier.



Rutte heeft de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien

De formatie gaat ook met zomerstop. Wat binnenskamers is besproken, blijft nog geheim tot half augustus. Toch werd in de Tweede Kamer de tactiek van de VVD al zichtbaar. De liberale partij houdt zijn mening voor zich, zodat alle opties openblijven. De formatie zit inmiddels al maanden muurvast. De VVD wil met het CDA en D66 in een volgend kabinet, maar niet met én GroenLinks én PvdA. Die twee partijen willen juist alleen samen deelnemen in een nieuw kabinet. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het virus bij 11.363 mensen vastgesteld. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 9820 per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van eind december. De afgelopen 24 uur kwamen op verpleegafdelingen 49 nieuwe patiënten binnen.



