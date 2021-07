Gemist? Orbán haalt uit naar Rutte en Olympische Spelen mogelijk zonder publiek

Uitspraak: Hoogbegaafdheid is geen handicap op school, wél extra inzet kabinet nodig

Hoogbegaafdheid is geen handicap binnen het schoolsysteem, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vandaag. Toch moet minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) wel de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vast te leggen. Eind vorig jaar vroegen de ouders van een hoogbegaafd meisje het College om te beoordelen of haar school in strijd handelde met de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte, omdat hun dochter daar niet de juiste hulp had gekregen. Het hele artikel lees je hier.



Orbán haalt uit naar Rutte na kritiek op anti-homowet: ‘Koloniale arrogantie’

De Hongaarse premier Viktor Orbán vindt dat de Nederlandse kritiek op de omstreden nieuwe Hongaarse lhbti-wet voortvloeit uit het Nederlandse koloniale verleden. ,,Ze denken gewoon niet na over wat ze wel of niet kunnen zeggen over een ander land en hun wetten”, aldus Orbán vrijdag op de radio. Hongaarse media hadden het kort na de uitspraken van Rutte al over zijn vermeende ‘koloniale arrogantie’. Rutte zou ten onrechte een ‘Hongaarse kinderbeschermingswet’ aanvallen. Het hele artikel lees je hier.



Volledig scherm De Hongaarse premier Orbán. © REUTERS

Deltavariant in opmars: andere landen trekken teugels weer aan

In het buitenland nemen de zorgen over de opmars van de deltavariant toe. Terwijl in Nederland de coronaregels soepeler worden, trekken andere landen de teugels juist aan. Zo zijn In Israël mondkapjes weer verplicht, versoepelt Groot-Brittannië vier weken later dan gepland en moet in delen van Portugal de horeca tóch eerder sluiten. Ook in Nederland zijn meer besmettingen met de deltavariant; uit de laatste labonderzoeken blijkt dat ongeveer 10 procent van de coronapatiënten de deltavariant heeft opgelopen. Het hele artikel lees je hier.



Tekort aan bouwmaterialen wordt nijpender, prijzen blijven stijgen

Steeds meer bouwbedrijven hebben last van een tekort aan bouwmaterialen. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Tijdens de coronacrisis werd de productie van sommige materialen gestaakt of teruggeschroefd, maar tegelijkertijd nam de vraag toe door onder meer het toenemen van klussen in veel landen. De prijzen zijn daardoor fors gestegen en dat wordt gemerkt door consumenten die bijvoorbeeld een verbouwing laten uitvoeren. Het hele artikel lees je hier.



Japan hint op Olympische Spelen zonder publiek vanwege ‘kritieke situatie’ Tokio

De kans op een Olympische Spelen mét publiek slinkt met de dag. Als het aantal coronabesmettingen in Tokio verder blijft oplopen, komt er een verbod op fans. Dat zeggen de autoriteiten en het organiserend comité, drie weken voordat de Spelen beginnen. Op dit moment heeft nog geen kwart van de Japanse bevolking tenminste één vaccinatie gekregen en al bijna twee weken stijgt het aantal besmettingen in Tokio. Het hele artikel lees je hier.



GGD-arts ziet veel prikangst onder jongeren

Nu de jongere doelgroepen aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie, stijgt het aantal mensen dat liggend geprikt wil worden uit angst om flauw te vallen. Dat merken de artsen op de vaccinatielocaties, zegt arts Vicky Sideridou van GGD IJsselland. De GGD ziet zowel mensen die bang zijn voor de naald of voor de pijn als mensen die het vaccin zelf en bijwerkingen vrezen. Ondanks de voorzorgen gebeurt het af en toe dat mensen toch flauwvallen, vorige week gebeurde dat bij GGD IJsselland enkele tientallen keren. Het hele artikel lees je hier.



Volledig scherm Veel mensen komen naar de jaarbeurs in Utrecht om zich daar te laten vaccineren met het Janssen-vaccin. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: