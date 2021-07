Gemist? Peter R. de Vries overleden en heel Nederland rood op Europese coronakaart

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden, nadat hij vorig week op straat werd neergeschoten. En Nederland is een rode vlek geworden op de Europese coronakaart, omdat het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van donderdag 15 juli.

Zware wateroverlast door regenval in Limburg

Zuid-Limburg kampt met zware wateroverlast door hevige regenval. Honderden mensen zijn uit hun huizen verdreven door het water en de A2 was voor een deel tijdelijk afgesloten. Het KNMI heeft de weercode vanmiddag verlaagd van code rood naar code geel, maar er valt nog veel regen. Inmiddels houdt ook de Veiligheidsregio Limburg-Noord er rekening mee dat er op meerdere plekken in het gebied mensen geëvacueerd moeten gaan worden. Lees de laatste updates in ons liveblog.



Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) aan verwondingen overleden

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vandaag overleden, nadat hij vorig week op straat werd neergeschoten. ‘Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar’, staat in een verklaring van zijn partner en familie. Hij is 64 jaar geworden. Het hele artikel lees je hier.

Reizen Portugal, Canarische eilanden en Cyprus afgeraden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies van een aantal landen aangescherpt. Voor het hele vasteland van Portugal gaat vanaf vrijdag het advies gelden om alleen te reizen in noodzakelijke situaties. Ook voor Cyprus, de Canarische eilanden en de Balearen wordt het reisadvies aangescherpt. Nederlanders die vanaf zondag terugkeren vanaf deze vakantiebestemmingen hoeven bij terugkeer in ons land niet in thuisquarantaine, maar moeten wel een negatief testbewijs of een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Het hele artikel lees je hier.



Koning Willem-Alexander laat Olympische Spelen schieten

De Nederlandse sporters op de Olympische Spelen moeten het zonder koninklijke steun stellen. Koning Willem-Alexander en zijn gezinsleden reizen niet naar de Spelen vanwege de coronapandemie, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Vanwege de pandemie wordt er geen publiek toegelaten bij de wedstrijden van de Olympische Spelen deze zomer. Het hele artikel lees je hier.



Heel Nederland rood op Europese coronakaart, Groningen donkerrood

Nederland is een rode vlek geworden op de Europese kaart van de corona-uitbraak, omdat het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. Bij het opstellen van de kaart wordt gekeken naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests in een land. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om strenge voorwaarden te stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. Deze eisen kunnen per land verschillen. Het hele artikel lees je hier.



Arjen Robben (37) stopt als voetballer

Arjen Robben (37) stopt met voetballen. Dat laat hij weten op social media. Zijn lijf gaf hem niet het vertrouwen om er nog een seizoen aan vast te plakken, zo schrijft Robben. ,,Ik heb besloten te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze.” De door FC Groningen verloren play-offwedstrijd tegen FC Utrecht, waarin Robben de hele wedstrijd meedeed, bleek de laatste in de carrière van Robben. Het hele artikel lees je hier.



Europese Commissie start strafprocedures tegen Hongarije en Polen om lhbti-beleid

De Europese Commissie begint twee strafprocedures tegen Hongarije en Polen over het omgaan van beide landen met homo’s en transgenders. De commissie stelt de nieuwe Hongaarse lhbti-wet en de ‘lhbti-vrije zones’ in Polen aan de kaak. Als de regeringen in Boedapest en Warschau geen beterschap tonen, kan dat hen voor het Europees Hof van Justitie brengen. Dat kan boetes en dwangsommen opleggen. Het hele artikel lees je hier.



Coronacijfers Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen woensdagochtend en donderdagochtend 11.064 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 64.000 mensen positief getest, gemiddeld bijna 9200 per dag. In de zeven dagen ervoor waren er iets meer dan 16.000 nieuwe gevallen en nog een week eerder bijna 4300. In totaal liggen er nu 230 mensen in de ziekenhuizen vanwege Covid-19, dat zijn er 18 meer dan woensdag. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie.

