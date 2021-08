Gemist? PvdA en GroenLinks formeren als één blok en De Jonge waarschuwt de KNVB

Advocaat Plasman: Volgens getuigen viel Carlo Heuvelman achterover op de rand van een stoep

Advocaat Peter Plasman, die een van de verdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca bijstaat, zegt dat getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer recht achteroverviel op een stoeprand. Dat zou de doodsoorzaak kunnen zijn. ,,Dat wordt in elk geval een discussie”, aldus Plasman tegen deze site. Die doodsoorzaak wordt straks in de rechtbank uiteraard van belang voor de aanklacht tegen de verdachten. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Vrijwilligers die de branden in het westen van Jakoetië bestrijden, pauzeren. © AP

Recordbranden in Siberië: gevaar voor het klimaat en beschermde natuur, waarschuwt WNF

Veertien miljoen hectare, 3,5 keer het formaat van Nederland, dat is de oppervlakte die in Rusland dit jaar door branden verwoest is. Met name Siberië is zwaar getroffen. Het WNF slaat alarm: het vuur gaat ten koste van beschermde natuur én de dieren die daar hun habitat hebben. Al wekenlang hangt er een dikke laag rook boven Jakoetsj, de hoofdstad van de provincie Jakoetië, gelegen in Siberië. De omvang van de branden, die volgen na een extreem hete junimaand, is ‘ongekend’, zegt Gert-Jan Nabuurs, expert op het gebied van bos en klimaat en professor aan de Wageningen Universiteit. Het hele artikel lees je hier.

Minister: ‘Voetbalfans moeten dit weekend op hun kont blijven zitten, anders volgen maatregelen’

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft een ‘duidelijke waarschuwing’ aan de KNVB, voetbalclubs en voetbalfans. Als supporters komend weekend niet netjes op hun stoel blijven zitten, ‘kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen’, aldus De Jonge. Eerder deed het ministerie van De Jonge al een beroep op clubs en gemeenten om meer te doen om het samenklitten van supporters op tribunes tegen te gaan. Op dit moment is het zo dat clubs twee derde van de maximum hoeveelheid fans mogen toelaten in het stadion, op voorwaarde dat ze een vaste zitplek en een coronatoegangsbewijs hebben. Maar in de praktijk klitten met name in fanatieke vakken supporters samen. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) na afloop van een gesprek met informateur Mariëtte Hamer over de kabinetsformatie. © ANP

PvdA en GroenLinks willen als één blok de formatie in: ‘Dit is iets groots’

PvdA en GroenLinks willen daadwerkelijk samen de formatie in, als één onderhandelingsteam en met één fractie in de Tweede Kamer als het over de kabinetsvorming gaat. ,,Er is iets bijzonders gebeurd, de samenwerking is innig geworden.’’ PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-aanvoerder Jesse Klaver hebben de opvallende samenwerking vanmiddag - na urenlang overleg in Den Haag - bekendgemaakt. De partijen gaan nog niet fuseren, maar de fracties (samen 17 zetels) gaan wel opereren als één bij formatiezaken. Toch is dit voor de VVD niet genoeg, zo laat een VVD-woordvoerder weten. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen 24 uur met 2250 toegenomen. Het gemiddelde aantal per dag van de afgelopen week komt daarmee op 2385, zestig meer dan waar dat gemiddelde vorige week vrijdag op uitkwam. Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 0,97. Dat is 0,05 meer dan de waarde die dinsdag werd gemeld.

