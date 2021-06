Gemist? Schoolsluiting dreigt in grote steden en Oranje-fiasco kost miljoenen aan omzet

In juli heeft 80 procent antistoffen, maar dat is niet genoeg

Met het huidige vaccinatietempo heeft naar verwachting in juli 80 procent van de Nederlandse bevolking antistoffen tegen het coronavirus. De kans dat dat voldoende is voor de gewenste groepsimmuniteit, is klein. Infectieziektenmodelleur Quirine ten Bosch denkt namelijk dat de te verwachten 80 procent niet voldoende is om helemaal van het virus af te komen. Ook niet omdat in de rest van de wereld het ook nog gewoon rondgaat. Het hele artikel lees je hier.

Schoolsluiting dreigt in drie grote steden: lerarentekort loopt uit de hand

Scholen in de grote steden dreigen op korte termijn door hun hoeven te zakken vanwege de enorme lerarentekorten. Voor dit rampscenario waarschuwen de onderwijswethouders van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vandaag. Ze roepen het kabinet op maatregelen te nemen. Minister van Onderwijs Arie Slob is overigens niet onder de indruk van de kritiek van de grote steden.

‘Oranje-fiasco kost supermarkten tientallen miljoenen aan omzet’

De juichcape kan naar zolder, de plakplaatjes en vlaggetjes in de vuilnisbak en met z’n allen in de kroeg of op het terras via een scherm naar Oranje kijken, bleef beperkt tot één wedstrijd. Volgens het economisch bureau van ING lopen supermarkten waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s aan omzet mis door de vroegtijdige uitschakeling van Nederland. Voor de horeca zijn de druiven extra zuur. Tijdens de drie groepswedstrijden mocht er nog niet op een groot scherm in de kroeg of op het terras naar Oranje worden gekeken, maar door de versoepelingen kan het juist nu wel. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Een supermarkt van Jumbo. © ANP

Spoorloze vrouw die massale valpartij in Tour veroorzaakte riskeert boete

De vrouw die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, houdt nog altijd de gemoederen bezig. De fan stond met een stuk karton met daarop de tekst ‘Allez Opi-Omi’ veel te dicht langs de kant van de weg. Tony Martin kon het bordje niet ontwijken, waardoor hij stevig tegen het asfalt sloeg. Een domino-effect met heel wat schade en verwarring volgde. Ondanks de klacht die de organisatie al indiende, is de vrouw nog steeds niet geïdentificeerd - laat staan gevonden. Als ze gevonden wordt, riskeert ze een boete van 1500 euro. Het hele artikel lees je hier.

Poolse geestelijken zouden in de afgelopen twee jaar 368 kinderen hebben misbruikt

De Poolse katholieke kerk heeft in een rapport bekendgemaakt dat 292 geestelijken naar verluidt 368 jongens en meisjes misbruikt hebben tussen 2018 tot 2020. Aartsbisschop Wojciech Polak, het hoofd van de Poolse katholieke kerk, herhaalde vandaag in een onlineconferentie zijn eerdere verontschuldigingen aan de slachtoffers en vroeg hun vergiffenis. Het hele artikel lees je hier.

Joran van der Sloot teruggestuurd naar ‘middeleeuwse kerker’ in Peru

Joran van der Sloot is terug in de ‘hel op aarde’. Hij is samen met vier andere gevangenen overgeplaatst van de Juliaca-gevangenis naar de zwaarbeveiligde Challapalca-gevangenis in Peru. Hij ging daar eerder in hongerstaking vanwege mishandeling en de ‘middeleeuwse’ omstandigheden. Waarom hij nu weer teruggestuurd is naar Challapalca, is niet bekendgemaakt. Van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Joran van der Sloot zit een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores. © EPA

NCTV: Gijzelsoftware is risico voor nationale veiligheid

Voor het eerst waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat gijzelsoftware een bedreiging kan vormen voor de nationale veiligheid. De NCTV stelt dat bij veel bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor vitale processen in ons land de ‘weerbaarheid’ tegen cyberaanvallen ‘tekortschiet’. Als cybercriminelen erin slagen computers van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, waterzuivering of energieleveranciers te infecteren, zijn zij in staat de maatschappij te ontwrichten. Het hele artikel lees je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: