Gemist? Stadionverbod en boete voor Amin en meer jongeren aan antidepressiva in tweede lockdown

Stadionverbod en boete voor Amin

Alle bezoekers aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro die zaterdag in Eindhoven het veld op kwamen, krijgen een stadionverbod. In totaal renden zeker zestien fans het veld op, onder wie de 13-jarige Amin, die er in de slotfase van het duel in slaagde ongehinderd een selfie te maken met Memphis Depay. Het hele artikel lees je hier.

Plannen over onteigening van boeren gelekt

Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) erkent dat het kabinet werkt aan scenario’s waarbij boeren worden onteigend om zo de stikstofcrisis op te lossen. ,,Tot mijn spijt zijn deze plannen gelekt’’, zegt ze vandaag in de Tweede Kamer. Het hele artikel lees je hier.

Wachttijden ziekenhuis lopen nog altijd op

De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. Terwijl beloofd was dat patiënten die door corona wachten op uitgestelde zorg, sneller geholpen zouden worden, laten de meeste behandelingen juist nog langer op zich wachten. Uit onderzoek van deze krant is gebleken dat tien van de elf regio’s de maximaal aanvaardbare wachttijden overschrijden. Het hele artikel lees je hier.

21.000 Afghanen willen naar Nederland

De Nederlandse ambassade in Kaboel dacht kort voor het begin van de evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad dat zich ‘hooguit nog enkele tientallen Nederlanders’ in Afghanistan zouden bevinden. Uiteindelijk kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken 1250 verzoeken om hulp van Nederlandse paspoorthouders. Het hele artikel lees je hier.

Meer jongeren aan antidepressiva tijdens tweede lockdown

Jongeren kregen tijdens de tweede lockdown afgelopen voorjaar aanzienlijk meer antidepressiva voorgeschreven dan normaal. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), dat vandaag verschijnt. Het instituut onderzocht de voorschriften voor antidepressiva van zo’n 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor Nederland. Het hele artikel lees je hier.

Pieter Omtzigt: Terugkeer naar het CDA is uitgesloten

Pieter Omtzigt sluit een terugkeer naar het CDA uit. Hij hervat op 15 september zijn werk als Tweede Kamerlid na afwezigheid van een halfjaar vanwege een burn-out en doet dat onafhankelijk, als Groep Omtzigt. „Ik heb een weloverwogen besluit genomen”, zegt Omtzigt in het eerste interview dat hij geeft sinds hij in maart ziek werd. Pieter Omtzigt zegde op 12 juni zijn CDA-lidmaatschap op. In CDA kringen is er nog altijd de hoop dat de Enschedeër terugkomt bij de partij waar hij sinds 2003 lid van was. Verschillende CDA-afdelingen uit het hele land dienen komende zaterdag op het partijcongres een motie in die het partijbestuur de opdracht geeft een verzoeningspoging te doen. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Enschede - Foto's van Pieter Omzigt. Groot interview na zijn periode van rust. Ism Kelly Lubbers. Editie: Alle / AD Foto: Rikkert Harink RH20210906

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: