Gemist? Start monsterproces terreuraanslagen Parijs en UWV gaf 1200 mensen dubbele uitkering

Het UWV heeft ongeveer 1200 mensen een te hoge uitkering gegeven. En de enige nog levende aanslagpleger van de aanslagen in Parijs in 2015 verscheen vandaag in de rechtbank. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van woensdag 8 september.

Enige nog levende aanslagpleger Bataclan in rechtbank

De enige nog levende pleger van de aanslagen in Parijs in 2015 is vandaag gearriveerd bij de aftrap van het proces over de bloedige terreurdaden. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om tijdens de aanslagen. Salah Abdeslam vluchtte en werd in 2016 opgepakt in België. Het hele artikel lees je hier.

Vrouw met kinderwagen overlijdt na steekincident

Een 34-jarige vrouw uit Utrecht is vanochtend bij een steekincident aan het Ploossche Hof in Den Bosch om het leven gekomen. Het kind in de kinderwagen waarmee ze over straat liep is zover bekend ongedeerd gebleven. Er wordt vermoed dat het om een conflict in de ‘relationele sfeer’ gaat. Het hele artikel lees je hier.

UWV gaf 1200 mensen per abuis dubbele uitkering

Uitkeringsinstantie UWV heeft in 2019 en vorig jaar ongeveer 1200 mensen per ongeluk een te hoge uitkering gegeven. Dat kwam naar boven bij een steekproef. De ontvangers hoeven het te veel ontvangen geld niet terug te betalen, meldt het UWV. Het hele artikel lees je hier.

Pieter Omtzigt: ‘Er is een harde clash geweest tussen mijn idealen en die van anderen’

Omtzigt is al meer dan honderd dagen thuis in Enschede. Met een burn-out. Over een week keert hij terug in de Tweede Kamer, maar definitief niet bij het CDA. Het interview met hem lees je hier.

Einde miljoenensubsidie als de koning Het Loo sluit

De koning mag Kroondomein Het Loo niet meer maanden per jaar afsluiten, als hij de miljoenensubsidie van het Rijk voor het onderhoud van het Veluwse natuurgebied wil behouden. De algemene regels voor dit soort subsidies gelden vanaf volgend jaar ook voor de vorst. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers

Het RIVM meldt afgelopen etmaal 2843 nieuwe besmettingen. Dit zijn er aanzienlijk meer dan gisteren. Toen werden er 2501 positieve tests gemeld. Ook is het flink hoger dan het weekgemiddelde van 2558. Het is zelfs het hoogste aantal in een maand.

