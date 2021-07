Gemist? Strengere inreisregels Duitsland en openingsceremonie Olympische Spelen

Bloeddonoren opgeroepen om extra bloed af te staan voor ziekenhuizen

Er dreigt een tekort aan bloed in ziekenhuizen. Volgens bloedbank Sanquin is er meer bloed nodig dan de afgelopen maanden, omdat ziekenhuizen extra operaties uitvoeren. Bloeddonoren zijn opgeroepen om extra bloed af te staan, maar relatief veel donoren reageren momenteel niet op een oproep om bloed te komen geven. Dat komt door vakantie en coronaklachten. Ook is er minder bloed omdat de bloedbank in Maastricht vorige week even dicht moest vanwege het hoge water. Sanquin heeft gemiddeld zo’n vijftien- à zestienduizend donaties per week nodig, omdat bloed niet lang houdbaar is. Het hele artikel lees je hier.

Openingsceremonie van de Olympische Spelen

Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen heeft TeamNL zijn officiële entree gemaakt. Atleet Churandy Martina en Keet Oldenbeuving droegen de vlag namens Nederland, tijdens een door de coronarestricties toch wat sobere ceremonie. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) eerder al besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in de hoofdstad. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Keet Oldenbeuving en Churandy Martina dragen de Nederlandse vlag bij de olympische openingsceremonie. © AP

Vanaf dinsdag weer strengere inreisregels voor Duitsland

Nederland geldt met ingang van dinsdag 27 juli weer als hoogrisicogebied voor Duitsland. Dit betekent onder andere dat reizigers uit ons land tien dagen in quarantaine moeten na aankomst op hun bestemming in de Bondsrepubliek. Wie volledig is gevaccineerd (laatste prik meer dan twee weken geleden) of genezen van een coronabesmetting, moet een bewijs van die vaccinatie of genezing uploaden. Voor hen geldt de quarantaineplicht niet, meldt het Duitse RIVM. Het hele artikel lees je hier.

EMA keurt Moderna goed voor tieners

Tieners kunnen ook worden ingeënt met het coronavaccin van Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het gebruik van het vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jarigen goedgekeurd. Nu het oordeel van het in Amsterdam gevestigde EMA bekend is, is het aan de Europese Commissie om groen licht te geven voor het inenten van tieners met het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, zoals Nederland, om te beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

Gemeente Amsterdam haalt bloemenzee voor Peter R. de Vries weg

De gemeente Amsterdam haalt vrijdag de bloemen weg die voor Peter R. de Vries zijn neergelegd in de Lange Leidsedwarsstraat. Persoonlijke boodschappen, zoals kaartjes en brieven, worden bewaard. De familie van De Vries heeft ingestemd met het weghalen van de bloemen. De gemeente overlegt op een later moment met de familie van De Vries over een passende bestemming voor de persoonlijke boodschappen. Gisteren vond de uitvaart van de misdaadverslaggever plaats in besloten kring in Theater Carré. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm De bloemenzee voor Peter R. de Vries. © ANP

Een vijfde minder autodiefstallen afgelopen half jaar

Het aantal autodiefstallen is het afgelopen half jaar fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatie- en intelligentiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Er zijn een vijfde minder personenauto’s gestolen dan een jaar terug. Toen nam het aantal diefstallen ook al af, maar een stuk minder sterk dan dit jaar. De daling is terug te zien in vrijwel alle regio’s en is mogelijk te verklaren door verbeterde alarmsystemen en de pandemie. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 6453 positieve coronatesten geregistreerd. Het zevendaags gemiddelde is nu afgenomen tot 8083 gevallen per dag. Er liggen in totaal 477 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis. Het afgelopen etmaal werden zeven nieuwe patiënten opgenomen op de ic’s, daar liggen nu in totaal 107 patiënten.

