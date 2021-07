Gemist? Succesvolste olympische dag ooit voor Nederland en miljonairs openen aanval op Tata Steel

Met acht medailles op één dag is dit de succesvolste olympische dag ooit voor Nederland. En een groep van drie stichtingen gesteund door enkele miljonairs start een eigen onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde kans op kanker in de regio rond staalgigant Tata Steel. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van woensdag 28 juli.

Frédérique hoopt dat verdachte (14) snel herenigd wordt met familie

De 14-jarige jongen die verdacht wordt van de ernstige mishandeling van Frédérique (14) in Amstelveen, moet zo snel mogelijk weer terug kunnen keren in de samenleving. Dat is de wens van het slachtoffer, zegt vader Paul Brink vandaag in een nieuwe verklaring op LinkedIn. Na de brute aanval, die als een schokgolf door Nederland ging, is de familie van Frédérique overladen met hartverwarmende reacties. Het onderzoek naar de geruchtmakende mishandeling is nog altijd in volle gang. Het hele artikel lees je hier.

Historie in Tokio: Nederland kent succesvolste dag ooit op Spelen

Met acht medailles is dit de succesvolste olympische dag ooit voor Nederland. TeamNL pakte vandaag tweemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons. De roeiers van de dubbelvier bezorgden Oranje na een paar flinke teleurstellingen in de afgelopen dagen woensdag dan eindelijk het eerste goud. Vervolgens won wielrenster Annemiek van Vleuten op het Fuji Speedway-circuit met overmacht de tijdrit. Het vorige record van zeven medailles op één dag stamde uit 1928. Het hele artikel lees je hier.

‘Mannen stonden klaar om Peter R. de Vries te filmen na aanslag’

De politie houdt er ernstig rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaar stonden om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten. Vrijwel direct nadat Peter R. de Vries werd beschoten, verschenen op sociale media schokkende filmpjes van de neergeschoten misdaadjournalist. De politie vermoedt dat deze video's zijn verspreid om maximale aandacht voor de aanslag te krijgen. Vooralsnog heeft de politie twee verdachten kunnen aanhouden voor de moord op De Vries. Het hele artikel lees je hier.

Miljonairs openen aanval op ‘ziekmakend’ Tata Steel

Een groep van drie stichtingen gesteund door enkele kapitaalkrachtige ondernemers start een eigen onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde kans op kanker en andere ziektes in de regio rond staalgigant Tata Steel. De benodigde één miljoen euro is al beschikbaar. In de ogen van de groep zijn de GGD en het RIVM te gevoelig voor de lobby van Tata Steel en laten zij cruciaal onderzoek liggen. De zorgen in de regio zijn enorm nadat het RIVM op basis van gegevens van huisartsen en GGD’s in april van dit jaar concludeerde dat de kans op onder meer kanker in de regio rond Tata veel groter is dan in de rest van het land. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 3513 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vandaag gestegen tot 629. Hiervan liggen 164 ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s. Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 8, het hoogste aantal sinds 8 juni. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

