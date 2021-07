Gemist? ‘Superspread-events’ onvoorspelbaar volgens RIVM en basisscholen vinden geen leerkrachten

Volgens het RIVM waren de ‘ superspread-events ’ en de explosie aan infecties niet in een epidemiologisch model te voorspellen. En basisscholen krijgen de coronamiljarden om leerachterstanden in te lopen niet weggewerkt door het gebrek aan leerkrachten. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van dinsdag 13 juli.

RIVM: ‘superspread-events’ en explosie aan infecties waren niet in een model te vangen

Na de juni-versoepelingen is het aantal corona-infecties geëxplodeerd. Landelijk ligt het reproductiegetal boven de 2, een record sinds vorig jaar maart. Het aantal ziekenhuisopnames kan ook toenemen, in het slechtste geval tot wel 600 bezette ic-bedden. Geen epidemiologisch model kon deze samenloop van omstandigheden vangen, denkt het RIVM. Coronaminister Hugo de Jonge herhaalde vandaag in het debat in de Ridderzaal zijn excuses van gisteren, toen hij en demissionair premier Mark Rutte erkenden dat de juni-versoepelingen ‘een inschattingsfout’ waren. Het hele artikel lees je hier.

Minister: Automobilist niet verplichten om overdag met verlichting te rijden

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat automobilisten niet verplichten overdag hun lampen aan te zetten. Uit onderzoek blijkt dat zo’n plicht het verkeer wél veiliger maakt, maar dat die lastig te handhaven is. De Tweede Kamer vroeg Van Nieuwenhuizen eind vorig jaar zo snel mogelijk een wet in te voeren waardoor autoverlichting altijd aan moet staan, om de zichtbaarheid van personenauto’s en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. Het hele artikel lees je hier.

Vaccinatielijn overbelast: veel mensen willen tweede prikafspraak vervroegen

De vaccinatielijn, het telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen voor het maken of verzetten van een vaccinatieafspraak, was vanochtend overbelast. De meeste telefoontjes die momenteel binnenkomen, hebben volgens een woordvoerster te maken met het nieuws dat het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie de komende weken verkort mag worden. Daarom willen veel mensen hun tweede vaccinatie vervroegen, maar dat is nu nog niet mogelijk. Het hele artikel lees je hier.

Lowlands-directeur: Wij kunnen niet meer cancelen

De voorbereidingen voor Lowlands gaan door ondanks dat het onzeker is of het festival in augustus door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op. Vrijdag maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Lowlands staat gepland voor 20 tot en met 22 augustus in Biddinghuizen en valt daarmee net buiten de periode van de aangescherpte maatregelen. ,,Alleen als de overheid Lowlands afgelast, vallen wij onder het garantiefonds. Zelf kunnen wij niet meer cancelen”, zegt Van Eerdenburg. ,,En dus moeten we doorgaan met de voorbereidingen.” Het hele artikel lees je hier.

Medicijnen tegen hartfalen en hoge bloeddruk teruggeroepen

In sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen blijkt een te grote onzuiverheid te zitten. Het gaat om medicijnen met daarin losartan, valsartan of irbesartan. In overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) roepen de fabrikanten deze medicijnen terug. De nummers van de medicijnen waar te veel van de onzuiverheid in zit, zijn bekend bij de apothekers. Zij helpen de patiënten hun medicijnen (kosteloos) om te ruilen voor een gelijkwaardig medicijn, meldt de inspectie. Het hele artikel lees je hier.

Basisscholen hebben miljarden, maar er is geen leerkracht te vinden

Basisscholen krijgen de coronamiljarden om leerachterstanden in te lopen niet goed weggewerkt. Ze balen ervan dat ze in korte tijd opeens miljarden uit moeten geven, maar geen leerkrachten kunnen vinden. Voor het eerst is het geld geen probleem dankzij de 5,6 miljard euro voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Maar met de ingevallen zomervakantie is het onwaarschijnlijk dat de vacatures nog ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers De afgelopen 24 uur registreerde het RIVM 7888 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er ruim zeshonderd minder dan gisteren. Sinds drie dagen daalt het aantal besmettingen weer. Zaterdag registreerde het RIVM nog dik tienduizend mensen met corona. Ook het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag afgenomen, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden er momenteel 204 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, negen minder dan gisteren.

